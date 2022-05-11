Илон Маск готов отменить блокировку твиттера Дональда Трампа
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Богатейший человек мира Илон Маск, договорившийся с руководством Twitter о покупке компании, заявил, что готов отменить решение о блокировке аккаунта 45-го президента США Дональда Трампа в Twitter. Об этом пишет Meduza.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Я бы отменил запрет — но я еще не владелец Twitter", — сказал Маск, выступая на конференции Financial Times.

Предприниматель считает что блокировать аккаунт Дональда Трампа было неправильно. "Я думаю, что это ошибка, потому что это оттолкнуло большую часть страны и в конечном итоге не привело к тому, что Дональд Трамп лишился права голоса", — пояснил Маск. Он также добавил, что блокировка аккаунта Трампа усилила голос бывшего президента среди правых. "Вот почему это морально неправильно и откровенно глупо", — добавил Маск.

В январе 2021 года Facebook, Instagram и Twitter заблокировали аккаунты Дональда Трампа после того, как его сторонники, не согласные с результатами выборов президента, взяли штурмом здание Конгресса. В результате штурма погибли пять человек.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Жизнь в эпоху дигитализации: реальность и прогнозы на будущее
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Как не стать невольным соучастником незаконного оборота культурных ценностей?