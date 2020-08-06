Илон Маск испытал прототип корабля Starship для полета на Марс

Прототип марсианского корабля Илона Маска совершил первый испытательный полет и поднялся на высоту 150 метров. О новом шаге на пути к Марсу — в материале "Газеты.Ru".

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SpaceX, космическая корпорация американского миллиардера Илона Маска, впервые осуществила испытательный полет прототипа космического корабля Starship, на котором предприниматель в будущем планирует отправлять пилотируемые миссии к Луне и Марсу.

Тестовый полет был совершен во вторник на испытательном полигоне компании в Южном Техасе, в деревне Бока-Чика. На кадрах запуска, которые запечатлели различные СМИ, виден момент включения двигателя, после чего корабль окутал плотный дым, и он медленно, немного завалившись на один бок, достиг высоты 150 метров.

Задержавшись на этой высоте, корабль так же плавно совершил посадку в нескольких десятках метров от точки старта.

Весь полет корабля, похожего на гигантскую пивную банку, чем-то напомнил первые неловкие полеты немецких ракет "Фау-2", занял он около 40 секунд.

Как отмечают эксперты, это было первое летное испытание полноразмерного прототипа космической системы, Starship SN5, которая будет выводиться в космос при помощи еще не созданной тяжелой ракеты Super Heavy.

Известно, что Starship от компании SpaceX стал одним из трех кораблей вместе с кораблями фирм Blue Origin и Dynetics, отобранных NASA для пилотируемых миссиий к Луне, которые запланированы на текущее десятилетие.

Для Маска же это должно стать очередным шагом в реализации его дерзких планов освоения Марса, куда он намерен отправить до ста человек.

"Марс становится реальностью", — коротко прокомментировал Илон Маск успешное испытание в твитере.—Прогресс ускоряется".

Целью испытательного полета была проверка систем ориентации, прочности выполненных из нержавеющей стали топливных баков корабля и тесты других бортовых систем, которые будут задействованы в ходе дальнейших полетов на большие высоты.

Пока для тестового полета на корабле был установлен лишь один метан-кислородный двигатель Raptor.

Известно, что на космодроме Бока-Чика уже собираются другие прототипы корабля Starship, один из которых должен будет подняться на высоту до двадцати километров. Когда ожидать следующих полетов, в компании пока не сообщают.

Полеты на большие высоты потребуют установки на корабль носового обтекателя, аэродинамических "плавников" и других доработок. Планируется, что для них корабль будет оснащен уже тремя двигателями Raptor, после чего будет собрана конфигурация с шестью двигателями для орбитальных полетов. Для таких полетов корабль также будет оснщен теплозащитным экраном для безопасного входа в атмосферу.

В такой конфигурации высота корабля будет достигать 50 метров, а вместе с ракетой Super Heavy — 120 метров.

Сама ракета будет приводиться в движение сразу 30 двигателями Raptor, что сделает ее самой мощной из когда-либо созданных ракет на земле.

Эта космическая система сможет выводить на околоземную орбиту свыше ста тонн, планируют в компании SpaceX.

В планах компании — постепенное замещение ныне используемых ракет Falcon 9 и Falcon Heavy rockets, а также кораблей Dragon на аппараты Starship. Однако окончательного отказа от проверенных систем не произойдет до тех пор, пока не будет доказана надежность Starship.

Испытние нового корабля пришлось на ответственный для компании SpaceX период. В минувшее воскресенье на Землю, а точнее на воду, вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.

Спускаемая капсула их корабля приводнилась в Мексиканском заливе неподалеку от побережья города Пенсакола (Флорида). Так закончилась 64-дневная экспедиция американских астронавтов на МКС, открывшая новую эру в пилотируемой космонавтике — эру частных космических кораблей.

Эта летняя экспедиция стала знаковой для мировой, но в первую очередь для американской космонавтики — завершился девятилетний период, в течение которого астронавты NASA не летали в космос на своих ракетах, а США полностью зависели в этом от российских ракет "Союз".