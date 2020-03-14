Илон Маск: люди скорее погибнут в автокатастрофе, чем от коронавируса

Генеральный директор SpaceX Илон Маск сказал своим сотрудникам, что они скорее погибнут в аварии, чем скончаются от коронавируса. Об этом пишет BuzzFeed со ссылкой на электронное письмо Маска, отправленное работникам компании.

Маск объяснил, что в США на 36 смертей от коронавируса приходится 36 тыс. смертей в ДТП.

"Риск смерти от коронавируса значительно меньше, чем риск случайно умереть за рулем вашего автомобиля", — написал Маск.

Стоит отметить, что эти слова в письме соответствуют ранее высказанному мнению бизнесмена насчет коронавируса. На прошлой неделе Маск написал в Twitter, что "паника по поводу коронавируса — глупость".