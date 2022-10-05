Илон Маск передумал: он снова хочет купить Twitter

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, судя по всему, снова хочет купить Twitter. Прошлая попытка миллиардера купить платформу кончилась ничем - тогда он заявил, что передумал, потому что ему не предоставили полной информации о числе ботов в соцсети.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Теперь Маск передумал опять — в письме, направленном адвокатами Маска во вторник совету директоров компании Twitter они пишут, что миллиардер готов предложить за контрольный пакет акций ту же цену, что и в апреле — $54.20 за акцию, или 44 млрд. за весь пакет.

Маск неожиданно переменил решение всего за несколько недель до начала судебного процесса, инициированного компанией Twitter после того, как он в последний момент отказался от сделки в прошлый раз. Комментаторы считали, что у компании Twitter было больше шансов на победу в суде.

В письме от Маска говорится, что он готов заплатить предложенную ранее сумму, когда соберет деньги. Миллиардер просит не начинать судебное разбирательство.

На новостях о том, что Маск снова передумал, акции соцсети выросли в цене почти на 13%, но торговля ими на Нью-Йоркской бирже вскоре была приостановлена. Подросли и акции Tesla.

Маск стал крупнейшим акционером Twitter в апреле, выкупив сразу 9,1% акций компании. Стоимость сделки составила 2,64 млрд долларов, что означало общую оценку Twitter на уровне почти 30 млрд долларов.

Бизнесмен заявил, что готов выкупить оставшиеся акции еще дороже — по 54,2 доллара за каждую, что довело сумму сделки до рекордной — 44 млрд долларов.

Однако уже в июле Маск передумал, заявив, что компания не предоставила ему подробной информации о фейковых аккаунтах, существующих на платформе. Их по некоторым оценкам может быть до 20%.

В соцсети заявили, что на самом деле Маск передумал из-за того, что акции к тому времени несколько упали в цене.

Перед этим Маск и Twitter подписали контракт, в соответствии с которым бизнесмен обязался выплатить миллиардную компенсацию, если сделка будет отменена по его инициативе. Twitter, впрочем в суде был намерен добиваться не выплаты этой компенсации, а осуществления сделки по покупке.

Некоторые наблюдатели считают, что сейчас Маск просто пытается выиграть время. В Twitter не ответили на просьбу Би-би-си о комментарии.

Впрочем, еще до этих событий аналитики скептически относились к перспективе покупки Маском Twitter, обращая внимание на то, что бизнесмен по сути хотел переплатить за платформу, которая сегодня с трудом привлекает новых пользователей.

Источники Би-би-си внутри компании говорят, что менеджмент пока никак не комментировал новую инициативу Маска.

Аналитик компании Wedbush Securities Дэн Айвс говорит, что шансы на победу в суде у Маска были очень невысокими.

"Перспектива заключать сделку по решению суда после затяжного разбирательства в Делавэре не была идеальной. Если вместо этого пойти другим путем и осуществить сделку, Маск избежит огромной головной боли, связанной с судом," — говорит он.

К тому же, говорит он, покупка Маском столь популярной соцсети наверняка вызовет бурю волнений и массу вопросов в Вашингтоне, добавляет аналитик.