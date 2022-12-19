Илон Маск спросил пользователей, стоит ли ему дальше руководить "Твиттером". Почти 60% считают, что нет
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

"Должен ли я уйти с поста главы Twitter?", — такую формулировку вопроса предложил предприниматель, ставший в конце октября владельцем соцсети. В голосовании приняли участие 17,5 млн человек, 57,5% ответили на поставленный вопрос утвердительно.

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В том же твите Маск пообещал, что примет любые результаты опроса. О том, какие именно меры будут реализованы в случае, если большинство пользователей выскажется за смену руководства соцсети, предприниматель не сообщал.

После покупки Twitter этой осенью Маск заявил о грядущей перестройке компании и предупредил, что в это время будет делать много "глупостей". За прошедшие несколько недель из Twitter была уволена значительная часть сотрудников, оставшимся предложили работать сверхурочно.

Также Маск восстановил аккаунт экс-президента США Дональда Трампа и заблокировал профиль @ElonJet, который на основании открытых данных сообщал о перемещении самолета бизнесмена. Позднее под блокировку попали аккаунты нескольких журналистов, работающих в крупнейших американских медиа, — причиной такого решения также называли публикации о передвижениях Маска.

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