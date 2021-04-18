Ильвес призвал запретить россиянам въезд в Евросоюз

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес уверен, что поведение России не оставляет Евросоюзу другого выбора, как полностью закрыть въезд россиянам за некоторыми исключениями.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Может быть, нам стоит сделать "тайм-аут" для любых, я имею в виду любых визитов из России. Вплоть до вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с ЕС. Просто заморозьте визы, за исключением чрезвычайных семейных обстоятельств. На карту поставлена безопасность Европы. Хватит" — написал Ильвес в своем Twitter 17 апреля.

В комментариях возразили — таким образом "под ударом" окажутся простые граждане, которые не могут отвечать за действия лидеров своего государства.

"Те, кого вы не хотите видеть ЕС, в любом случае найдут способ сюда попасть со своими кипрскими паспортами. Вы просто накажете тех, кто может стремиться посмотреть на вещи с другого ракурса. Студенты, семьи и так далее. Так что нет, плохая идея. Странный и резкий твит" — пишет Alexander Peters.

"Плохая идея, да. Это плохо отразится на россиянах, да. Но учитывая поведение России это неизбежно. На Западе тоже есть "студенты, семьи и так далее". Просто перестаньте их убивать" — отвечает комментатору Ильвес.