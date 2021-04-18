Ильвес призвал запретить россиянам въезд в Евросоюз
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес уверен, что поведение России не оставляет Евросоюзу другого выбора, как полностью закрыть въезд россиянам за некоторыми исключениями.

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"Может быть, нам стоит сделать "тайм-аут" для любых, я имею в виду любых визитов из России. Вплоть до вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с ЕС. Просто заморозьте визы, за исключением чрезвычайных семейных обстоятельств. На карту поставлена безопасность Европы. Хватит" — написал Ильвес в своем Twitter 17 апреля.

В комментариях возразили — таким образом "под ударом" окажутся простые граждане, которые не могут отвечать за действия лидеров своего государства.

"Те, кого вы не хотите видеть ЕС, в любом случае найдут способ сюда попасть со своими кипрскими паспортами. Вы просто накажете тех, кто может стремиться посмотреть на вещи с другого ракурса. Студенты, семьи и так далее. Так что нет, плохая идея. Странный и резкий твит" — пишет Alexander Peters.

"Плохая идея, да. Это плохо отразится на россиянах, да. Но учитывая поведение России это неизбежно. На Западе тоже есть "студенты, семьи и так далее". Просто перестаньте их убивать" — отвечает комментатору Ильвес.

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Россия Евросоюз Тоомас Хендрик Ильвес Эстония
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