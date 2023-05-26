Иммиграция в Британию побила все рекорды. Власти недовольны, но делать ничего не собираются
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Великобритания приняла в прошлом году рекордное число иммигрантов. Растущую потребность стареющей страны в работниках усугубило сразу несколько факторов: последствия брексита, массовое возвращение студентов после ковидной паузы и программы гуманитарных виз для украинцев и гонконгцев.

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Правительство консерваторов, неоднократно обещавшее сократить иммиграцию до десятков тысяч в год, оказалось в неудобном положении — обнародованная в четверг статистика показала, что в прошлом году в страну въехали 1,2 млн человек с визами сроком больше года, а выехали лишь 557 тысяч.

Таким образом, чистая иммиграция впервые превысила 600 тысяч человек в 2022 году, что вдвое больше, чем до пандемии.

"Причиной рекордной иммиграции стала череда беспрецедентных событий в мире в 2022 году и снятие ограничений после ковида", — сказала Джей Линдоп, замдиректора британского Центра международной миграции, который помогает властям собирать статистику.

"Главными драйверами были приехавшие из-за пределов ЕС по рабочим, студенческим и гуманитарным визам, включая Украину и Гонконг".

До брексита Британия была частью зоны свободной торговли и перемещения людей в рамках ЕС — крупнейшего союза на планете с населением более полумиллиарда человек.

Большинство мигрантов составляли тогда европейцы, но после брексита их лишили права работать без визы, что привело к массовому оттоку и нехватке рабочих рук.

Власти в ответ смягчили иммиграционные правила, резко увеличили выдачу рабочих виз, ввели временные разрешения для сезонных работников и ослабили ограничения для студентов.

Согласно статистике, из 1,2 млн иммигрантов в прошлом году по гуманитарным визам приехали 114 тысяч украинцев и 52 тысячи жителей Гонконга — бывшей британской колонии, в которой после возвращения Китаю начались репрессии.

Еще один канал иммиграции — люди, попросившие убежища в Британии. Часть из них перебралась на острова нелегально в лодках, другие въехали легально и уже потом попросили убежища. В целом на них пришлось около 8% всей прошлогодней иммиграции из-за пределов ЕС.

Проблема или благо?

Власти давно перестали называть цифры приемлемой для них миграции, и теперь лишь говорят, что их не устраивает нынешнее положение вещей.

"Все очень просто — цифры слишком большие, и я хочу, чтобы было меньше", — сказал в четверг премьер-министр Риши Сунак, комментируя свежую статистику.

Однако ни о какой смене миграционной политики он не объявил, а изменения, озвученные в преддверии неприятной для правительства публикации, оказались предельно косметическими: иностранным аспирантам запретили привозить в Британию членов семьи.

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Партия консерваторов у власти уже 13 лет, но перед выборами следующего года она уверенно проигрывает в рейтингах лейбористам. Сокращение иммиграции было обещанием консерваторов на прошлых выборах, и неспособность выполнить его лишь добавит им проблем.

Однако далеко не факт, что цифры приехавших станут заметной темой выборов. Как показывают опросы, отношение британцев к иммигрантам начало смягчаться еще до принятого в 2016 году решения выйти из ЕС.

"Иммиграция растет, а чистая миграция достигла рекордного уровня в 2022 году. Однако обеспокоенность общественности неуклонно снижалась еще до референдума 2016 года. Избиратели теперь чаще говорят, что иммиграция оказала положительное влияние на Великобританию, чем отрицательное", — отмечает исследовательский центр UK in a Changing Europe.

Свою роль играет и меняющаяся демография, и представление о том, что власти вернули себе контроль над границами после выхода из ЕС, и понимание, что стране резко не хватает работников, особенно в жизненно важных сферах вроде здравоохранения.

Масштабы иммиграции постепенно должны уменьшиться, говорит Джей Линдоп из Центра международной миграции.

"Есть признаки того, что причины высокой миграции смягчаются. Когда в 2021 году были сняты карантинные ограничения, резко выросло число прибывающих студентов. Потом был всплеск приездов по гуманитарным визам", — сказала она.

"Но в последние месяцы иммиграция замедлилась, что может свидетельствовать о временном характере этих событий".

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BBC News Русская служба:

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