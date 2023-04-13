Импорт из России в Германию сократился за год на 91 процент

С февраля 2022 года Россия опустилась в списке стран, важных для Германии с точки зрения импорта, с 11-й на 46-ю позицию, сообщает Федеральное статистическое ведомство.

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После начала войны в Украине роль России во внешней торговле Германии стала гораздо менее значительной, констатирует Федеральное статистическое ведомство. Согласно данным, обнародованным им в четверг, 13 апреля, объем импорта из РФ в ФРГ в феврале 2023 года составил лишь 0,3 млрд евро. Это на 91% меньше уровня февраля 2022 года (3,7 млрд евро).

Таким образом, в списке важнейших импортеров товаров в Германию Россия опустилась за год с 11 на 46 место. Как отмечают в ведомстве, это объясняется, в первую очередь, отказом Берлина от закупки российских энергоносителей. Если в феврале 2022 года ФРГ импортировала из России нефти и газа на сумму в 2,2 млрд евро, то в феврале 2023 года этот показатель составил "лишь" 4,2 млн евро, что означает спад на 99,8 процента.

В то же время сумма на закупку кокса и нефтепродуктов в России сократилась с 353 млн евро до 30 млн евро (спад на 91,4 %), на импорт угля — с 347 млн евро до 26 млн евро (спад на 92,5 процента). Для сравнения: в феврале 2023 года Германия импортировала сырой нефти и природного газа на общую сумму 6,0 млрд евро, кокса и нефтепродуктов на 2,2 млрд евро и угля на 0,7 млрд евро.

Объем экспорта из ФРГ в Россию

В феврале 2023 года из Германии в Россию было экспортировано товаров на сумму 0,8 млрд евро, говорится в пресс-релизе Федерального статистического ведомства. По сравнению с февралем 2022 года, когда этот показатель был равен 2,1 млрд евро, это спад на 60,5 процента. Таким образом, стоимость товаров, экспортированных из Германии в Россию, в феврале 2023 года на 0,5 млрд евро превысила стоимость товаров, импортированных из России в ФРГ.

Это первый месячный профицит экспорта в торговле Германии с Россией с декабря 2020 года. В феврале 2022 года объем импорта превосходил объем экспорта на 1,6 млрд евро.