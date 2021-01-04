Инаугурация Джо Байдена пройдет в усеченном формате из-за коронавируса

Инаугурация избранного президента США демократа Джозефа Байдена пройдет 20 января в усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования. Об этом говорится в заявлении совместного комитета Сената и Палаты представителей Конгресса США по инаугурационным церемониям, которое цитирует ТАСС.

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Согласно распространенным данным, из-за пандемии коронавируса организаторы приняли решение отказаться от парада по случаю вступления в должность очередного главы государства. Традиционно за шествием на протяжении около двух часов наблюдают несколько десятков тысяч человек, которые выстраиваются по пути следования к Белому дому нового президента, возглавляющего процессию. Вместо этого телекомпании будут транслировать виртуальную версию парада, в котором в видеоформате примут участие музыканты, танцоры и другие артисты.

Байден и избранная вице-президентом США Камала Харрис после церемонии инаугурации примут участие в традиционном смотре войск на Капитолийском холме. Перед ними при соблюдении норм социального дистанцирования пройдут представители всех видов войск американских ВС. После этого военные препроводят Байдена к Белому дому.

Ранее руководство комитета по инаугурационным делам сообщило, что резко сократит количество пригласительных билетов на церемонию вступления в должность 46-го президента США. Присутствовать на Капитолийском холме позволят лишь членам Конгресса 117-го созыва, каждый из которых сможет пригласить одного гостя. Ранее было также распространено предупреждение о сокращении числа журналистов, которых аккредитуют для освещения инаугурации.

Между тем действующий президент США Дональд Трамп 4 января отправится в штат Джорджия для участия в "победном митинге". Публичный график главы государства распространила пресс-служба Белого дома, документ опубликовали в Twitter репортер CNN Дэниел Дейл и репортер The Washington Post Сын Мин Ким. Сообщается, что в 6:10 вечера (02:10 мск 5 января) президент отправится на победный митинг в Долтон, штат Джорджия. Какую именно победу планирует отмечать президент, не сообщается.

5 января в Джорджии состоится второй тур выборов в сенат, от итогов которого зависит, кто будет контролировать верхнюю палату конгресса США — демократы или республиканцы. Сам Трамп ранее сообщил в Twitter, что поедет в Джорджию, чтобы выступить на митинге в поддержку участвующих в выборах сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер. Он продолжает заявлять, что победил в этом штате в ходе президентских выборов, хотя пересчеты голосов говорят об обратном.