Инцидент с чеченцами и ингушами во Франции. Что об этом известно?

МВД Франции пригрозил выходцам из Чечни и Ингушетии отказом в предоставлении убежища после очередного конфликта с их участием. Представитель чеченской диаспоры в Европе считает, что это невозможно.

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Инцидент произошел 16 августа в городе Сен-Дизье на северо-востоке страны. Молодые люди — чеченцы и ингуши из разных регионов Франции, всего 16 человек — приехали туда отомстить за земляка, которого избили тремя днями ранее местные жители. Наказать обидчиков не удалось — все приехавшие были задержаны полицией на въезде в город.

Французские власти отнеслись к происшествию серьезно. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен лично выехал в Сен-Дизье и выступил перед телекамерами. Он сообщил, что у задержанных был обнаружен большой арсенал холодного оружия — ножи, бейсбольные биты и даже сабля.

Все знают, почему жители Чечни получают убежище на территории Франции, сказал министр. "Но это не дает никому права устраивать на территории французского государства беспорядки, сводить счеты или устанавливать свои законы. И если кто-либо забывает об этом, то я напомню, что у нас есть для этого закон и суд", — цитирует Дарманена издание "Кавказ.Реалии" (в России признано иноагентом).

Министр добавил, что если они — просители убежища и их вина будет доказана, то он попросит власти страны изменить подход к предоставлению убежища лицам, причастным к подобным делам.

"Это не в силах министра"



Руководитель европейской чеченской организации "Барт-Маршо" Джамбулат Сулейманов в разговоре с Би-би-си сказал, что заявление министра вряд ли повлияет на предоставление убежища беженцам из Чечни. "Это не в силах министра внутренних дел и никакого другого чиновника. Закон о предоставлении статуса беженца подпадает под общеевропейский закон, и они не в силах его изменить", — считает он.

Сулейманов уточнил, что чиновники могут влиять на лишение статуса беженца чеченцев, замешанных "в акциях самосуда". Кроме этого, говорит он, такие события могут повлиять на отношение миграционных служб при рассмотрении заявок от просителей убежища.

Чеченец не оправдывает действия земляков в Европе. Сулейманов считает, что если они будут толпами ездить с ножами и битами, отношение обычных французов к чеченской диаспоре поменяется не в лучшую сторону. Сулейманов напоминает, что французы поддержали чеченцев, когда между ними и наркоторговцами произошли столкновения в городе Дижон в июне этого года.

"Чеченцы своими действиями оголили неэффективность работы полиции во Франции, разгул криминалитета. Франция с этим живет годами, народ это терпит годами. Когда чеченцы своими силами начали решать эти вопросы, естественно, это населению понравилось".

Сулейманов рассказывает, что некоторые чеченцы говорят о целенаправленной кампании ради того, чтобы остановить поток беженцев из Чечни. Сам он в эти слухи не верит: "Хорошо, чеченцев они перестанут принимать, а что делать с другими? Других прибывает в разы больше. С арабских стран большой поток, из Индии большие потоки. Миграционный вопрос это никак не решает".

При этом Сулейманов верит в то, что против чеченцев ведется кампания, но она, по его мнению, связана не с желанием остановить приток, а с тем, что на этом можно сыграть во время выборов. По его словам, из 60 тысяч проживающих во Франции чеченцев гражданство имеют максимум две тысячи, остальные имеют статус беженцев и не могут голосовать. Арабская же диаспора, с которой у чеченцев чаще всего вспыхивают конфликты — это несколько миллионов человек с правом голоса.

"Поругав чеченцев, он (министр внутренних дел Франции — Би-би-си) в плане электоральной поддержки ничего не теряет. Мне кажется, с его стороны это была попытка заработать себе какие-то дивиденды", — считает Сулейманов.

В июне после стычки между арабами и чеченцами мэр города Ницца Кристиан Эстрози заявил, что чеченцы борются за монополию на рынке наркотиков с другими общинами. В ответ на это чеченская диаспора подала 50 исков о клевете и расовой ненависти.