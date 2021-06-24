Инцидент в Литве: мигранты устроили бунт, пограничники применили слезоточивый газ
Foto: DELFI.lt

В среду вечером в литовском Центре регистрации иностранцев в Пабраде мигранты не подчинились требованиям пограничников и пытались прорваться к выходу, пограничники применили слезоточивый газ и дважды выстрелили в воздух. Помощь врачей никому не потребовалась.

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Группа мигрантов, помещенная в палаточном лагере стала проявлять недовольство в связи с предоставленным им юридическим статусом в Литве и назначенными судом ограничениями. Несколько десятков человек вели себя агрессивно, шумели, пытались прорваться к выходу из лагеря, не подчинялись пограничникам, призывавшим их к порядку. Для усмирения бунтовщиков пограничники использовали слезоточивый газ и дважды выстрелили в воздух резиновыми пулями. Вскоре мигранты вернулись в палатки и успокоились.

LRT сообщило, что после задержания на двое суток двоих иракцев, которые неверно указали свои данные, оформляя документы на получение статуса беженца, началось возмущение среди их соотечественников, они требовали освободить задержанных.

Директор центра Аллександр Кислов подтвердил, что "большинство участников бунта — граждане Ирака". Он сказал, что сотрудники центра были готовы к возможным беспорядкам. В центре были подготовлены команды для контроля таких инцидентов. Сейчас выявляют, изолируют и опрашивают возможных зачинщиков бунта. Признаки недовольства проявляли и мигранты, проживающие в общежитии, но там серьезных инцидентов не было.

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