Инцидент в небе над Сирией: американский истребитель перехватил иранский пассажирский самолет

Американский истребитель F-15 опасно сблизился с пассажирским самолетом Airbus A310, летевшим из Тегерана в Бейрут. Инцидент произошел 23 июля в небе над Сирией. Экипаж пассажирского лайнера пошел на резкое снижение, чтобы избежать столкновения. В результате вынужденных маневров самолета пострадали несколько пассажиров.

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Что произошло

Вечером 23 июля истребители F-15 вплотную приблизились к самолету иранской авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией. Лайнер следовал по маршруту Тегеран — Бейрут. Чтобы избежать столкновения с истребителями, лайнер быстро сменил высоту и за две минуты опустился с 10,6 км до 10 км.

Иранские СМИ сообщили, что истребитель мог принадлежать Израилю, но израильская государственная радиостанция Kan со ссылкой на собственный источник данную информацию опровергла. Кроме того, пилот иранского лайнера, говоривший по радиосвязи с летчиком F-15, сказал, что истребитель был американским.

По данным агентства Tasnim, на борту лайнера отсутствовали политики или военные.

После инцидента самолет благополучно приземлился в аэропорту Бейрута и после дозаправки вернулся в Тегеран.

Последствия инцидента

В Сети появились снятые пассажирами кадры опасного сближения двух самолетов. Видеозапись размещена в Twitter Fars News Agency. На ней видно, как истребитель некоторое время сопровождает авиалайнер, а затем снижается и улетает.

یک منبع در هواپیمایی لبنان به شبکه خبری المیادین: به نظر می‌رسد جنگنده‌ای که برای هواپیمای مسافربری ایران در حریم هوایی سوریه مزاحمت ایجاد کرده آمریکایی بوده است. pic.twitter.com/8joGJawOsk — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) July 23, 2020

Пассажирский лайнер из-за опасности столкновения был вынужден пойти на резкое снижение. В результате такого маневра пассажиры иранского самолета получили травмы. У некоторых разбита голова.

МИД Ирана пообещал изучить инцидент и подготовить ответ США. Также Тегеран намерен обратиться в ООН.

Кроме того, Тегеран подал жалобу в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) из-за действий американского истребителя. Подчеркивается, что Иран официально выразил протест Совету ИКАО, потребовав незамедлительных ответных действий.

"Организация гражданской авиации считает действия истребителей США, мешавших иранскому пассажирскому самолету, открытым нарушением международного права и норм, а также стандартов аэронавигации", — говорится в сообщении организации.

Что говорят в Пентагоне

Как пояснили в Пентагоне, истребитель приблизился на расстояние в 1 км, чтобы идентифицировать воздушное судно и убедиться, что оно не несет опасности военным на базе США аль-Танф.

Официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан прокомментировал инцидент с перехватом пассажирского лайнера агентству AP.

"Как только пилот F-15 идентифицировал летательный аппарат как пассажирский самолет [компании] Mahan Air, F-15 благополучно увеличил дистанцию от самолета. Профессиональное сопровождение проводилось в соответствии с международными стандартами", — заверил он.