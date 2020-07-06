Индия обогнала Россию по числу заразившихся коронавирусом

Число случаев заражений коронавирусом в Индии к 5 июля достигло 690 тыс. человек. Страна вышла на третье место по числу заболевших, опередив Россию, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные минздрава страны.

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Телеканал сообщил, что на сегодняшний день Индия уступает по числу заражений только Бразилии и США, где суммарный счет инфицированных превышает несколько миллионов.

По данным университета Хопкинса, в США зарегистрировано 2,85 млн случаев заражения коронавирусом, в Бразилии Covid-19 выявлен у более чем 1,57 млн человек, в России — более 680 тысяч заболевших.

За последние сутки в Индии коронавирусом заразились еще 24 850 человек. Всего с начала пандемии в Индии умерли более 19 тыс. пациентов.

Несмотря на рост числа заболевших, власти Индии в конце июня объявили о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения инфекции, режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока будут закрыты все учебные заведения. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, местные власти разрешили открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.

Всего в мире с начала пандемии коронавирусная инфекция Covid-19 выявлена более чем у 11,4 млн жителей планеты. От последствий заражения скончались более 536 тысяч человек, более 6,5 млн пациентов выздоровели.