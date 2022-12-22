Индия призывает надеть маски, больницы в Китае заполнены. Ждать ли новой волны ковида?

Власти Индии призывают граждан снова соблюдать ковидные ограничения, включая ношение масок. Всплеск случаев в соседнем Китае заставил индийские власти насторожиться.

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В последние недели, по сообщениям Всемирно организации здравоохранения, больницы в Пекине и других городах Китая, заполняются на фоне опасений по поводу новой волны Covid-19, обрушившейся на страну.

Власти страны заявляют, что количество случаев заболевания относительно низкое, однако, по словам главы отдела по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майкла Райна, отделения реанимации в Китае быстро заполняются.

На этом фоне жителей соседней Индии призывают снова надеть маски и соблюдать набор правил, рекомендованный во время пандемии, а также сделать бустерные уколы вакцины в качестве предосторожности.

Китай впервые разрешил поставки иностранной вакцины в страну — в среду туда прибыла первая партия немецкой Pfizer/BioNTech.

Резко выросло количество обращений в поликлиники и в России — там ковид наложился на сезонные эпидемии ОРВИ и гриппа, в результате нагрузка на поликлиники в выросла почти на 50% по сравнению с периодом пандемии в начале этого года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Заразный BF.7

Всплеск случаев заболевания в Китае связывают с отменой некоторых ограничений после многотысячных протестов против строгих мер и локдаунов, прокатившихся по стране две недели назад.

Во время пандемии Китай, в отличие от многих других стран, сделал ставку не на вакцины, а на политику "нулевого ковида" — жесткие ограничения, когда даже из-за единичных случаев власти могли внезапно закрыть на локдаун города с несколькими миллионами жителей.

При этом в Китае не использовали РНК-вакцины, произведенные за рубежом, а разработали свои, которые оказались менее эффективными для защиты организма.

Строгие ограничения привели к массовым протестам, и теперь, после послабления, число случаев резко возросло, что вызывает опасения по поводу возможной высокой смертности среди пожилых людей, которые особенно уязвимы.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что очень обеспокоен ситуацией в Китае, и призвал Пекин предоставить больше информации о количестве случаев, тяжести заболеваний, госпитализациях и ситуации в отделениях интенсивной терапии.

По всей видимости, в Китае речь идет о случаях Covid-19, вызванных BF.7 — подвариантом "Омикрона". Власти страны заявляют, что, несмотря на всплеск, смертельных случаев немного — пять человек умерли во вторник — и двое в понедельник.

"Мы в течение нескольких недель говорили, что этот вариант вируса очень заразный, и будет очень трудно полностью его остановить, используя только меры общественного здравоохранения и социальные меры. Выход — вакцинация", — говорит Майкл Райн.

В среду Германия объявила, что отправила в Китай несколько тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech в Китай — после визита Олафа Шольца в Пекин в ноябре китайские власти согласились разрешить гражданам Германии в Китае сделать прививку европейским препаратом.

Пока речь идет только о немецких эмигрантах, находящихся в Китае. Поставленных доз, как заявляет Берлин, должно хватить на 20 тысяч человек.

Отреагировали и в других странах: аптеки Сингапура столкнулись с повышенным спросом на парацетамол — его скупают живущие там китайцы, чтобы отправить домой.

Правительству Сингапура даже пришлось призвать жителей покупать товары "в количествах, достаточных для собственного потребления".

"Доза предосторожности"

Сообщения о ситуации в Китае вызвали тревогу среди жителей соседней Индии.

По официальным данным, сейчас в стране зафиксировано 3400 активных случаев заражения коронавирусом, и власти утверждают, что заболеваемость, в отличие от Китая, идет на спад, а причин для паники нет.

Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия заявил, что правительство внимательно отслеживает новые варианты, и рекомендовало властям индийских штатов направить образцы всех пациентов с положительным результатом на ковид в лаборатории, аккредитованные министерством здравоохранения.

Жителей Индии призвали снова соблюдать дистанцию, носить маски, почаще мыть руки и делать бустерные уколы вакцины, которые власти называют мерой предосторожности.

На международных рейсах в индийских аэропортах начали проводить выборочные тесты на ковид, хотя официальных сообщений об изменении правил авиаперевозок пока не было.

Рекордные обращения в больницы в России

В среду мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе — рекордные объемы госпитализации детей.

"В начале года у нас в связи с "Омикроном" пиковое посещение поликлиник составляло порядка 40-45 тыс. человек в сутки. Нынешней осенью с учетом ковида, ОРВИ, тяжелого гриппа у нас количество посещений в сутки доходило до 60 тыс. Мы даже перевалили пиковые пороги предыдущих пандемических периодов с точки зрения нагрузки на амбулаторную систему здравоохранения", — заявил Собянин.

В основном, по данным Роспотребнадзора, болеют гриппом — вирусы гриппа стали причиной заболеваний у 70% пациентов, причем преобладает штамм А (H1N1) 2009 — так называемый "свиной грипп", которого давно не было, а значит, нет и коллективного иммунитета, что существенно осложняет ситуацию.

Что касается коронавируса, то его подъема эпидемиологи в России не ждут — и говорят, что ситуация с ним относительно спокойная.

"В России ежедневно регистрируются 6-7 тыс. новых случаев. Вместе с тем сезонные коронавирусы — это исторически зимние вирусы, поэтому и COVID-19 может о себе вновь напомнить. Но думаю, что в любом случае существенного подъема заболеваемости сейчас не будет", — заявила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.