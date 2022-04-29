Индонезия позвала Путина и Зеленского на саммит G20: оба президента приняли приглашение

Индонезия пригласила президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского принять участие в саммите "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в ноябре на острове Бали. Об этом пишет Deutsche Welle.

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Президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил этот компромиссный вариант, возникший на фоне требования западных стран и, прежде всего США, исключить Россию из группы 20 ведущих промышленно развитых и развивающихся стран мира.

Индонезия, председательствующая в G20 в этом году, отказалась пойти на такой шаг, после чего президент США Джо Байден и ряд других политиков предложили пригласить на саммит Украину, которая в G20 не входит.

Саммит G20 запланирован на ноябрь этого года.