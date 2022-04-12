Инфляция в Германии достигла пика со времен воссоединения

В марте инфляция подскочила в годовом исчислении на 7,3 процента. Столь высокие показатели в последний раз фиксировались в ФРГ более 40 лет назад — после первой войны в регионе Персидского залива.

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Инфляция в Германии достигла пиковых показателей со времен воссоединения страны: в марте рост потребительских цен вырос в годовом исчислении на 7,3 процента после 5,1 процента в феврале, сообщило Федеральное статистическое ведомство во вторник, 12 апреля. Одной из главных причин столь большого скачка стал рост цен на энергоносители — в годовом исчислении они выросли на 39,5 процента.

На территории бывшей Западной Германии столь высокий уровень инфляции в последний раз был зафиксирован осенью 1981 года — из-за сильного удорожания энергоносителей в результате первой войны в регионе Персидского залива. Теперь же цены на мазут, топливо, природный газ и некоторые продовольственные товары резко растут на фоне российского вооруженного вторжения в Украину.

Цены на мазут в Германии за последнее время выросли более чем вдвое, цены на топливо — на 47,4 процента, на природный газ — на 41,8 и на электроэнергию — на 17,7 процента. Без повышения цен на энергоносители инфляция составила бы 3,6 процента, отметили в статистическом ведомстве.

Рост цен на продовольствие

Цены на продовольствие в ФРГ в годовом исчислении увеличились на 6,2 процента. Особенно сильно подорожали растительные масла и жиры (17,2 процента) и свежие овощи (14,8 процента).

Украина и Россия являются важными производителями и поставщиками сельскохозяйственной продукции. В сравнении с февралем потребительские цены в Германии выросли на 2,5 процента.