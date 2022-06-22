Рост цен в Соединенном Королевстве стал самым большим среди стран "Большой семерки". Прогнозы экономистов неутешительны — по итогам года инфляция может превысить 11%.

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В мае инфляция в Великобритании росла самыми быстрыми темпами за последние 40 лет, достигнув в годовом исчислении показателя в 9,1%. Об этом сообщают Reuters и Politico со ссылкой на данные Управления национальной статистики (ONS).

Как утверждает ONS, это максимальный рост потребительских цен в годовом исчислении с марта 1982 года. Показатель незначительно увеличился с апреля — в прошлом месяце он составлял 9%. Цены на продукты питания за последние 12 месяцев выросли на 8,7% — это рекорд с марта 2009 года.

Банк Англии ранее предупредил, что инфляция, вероятно, увеличится еще сильнее в ближайшие месяцы. Ведомство ожидает роста цен более чем на 11% по итогам года. "Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для снижения инфляции и борьбы с ростом цен", — заявил канцлер Казначейства Великобритании Риши Сунак.

Инфляция в годовом выражении в Великобритании оказалась самой высокой среди стран "Большой семерки".