Информатор, передавший Gulagu.net записи пыток в колониях, просит убежища во Франции

Информатор правозащитного проекта Gulagu.net Сергей Савельев, передавший архив видеозаписей с пытками в российских колониях, попросит политического убежища во Франции. Как передают корреспонденты Би-би-си, в понедельник вечером Савельева выпустили из депортационного центра в Париже, и теперь он может официально обратиться к властям страны с просьбой о предоставлении убежища.

В начале октября Gulagu.net опубликовал несколько видео, на которых изображены пытки и сексуальное насилие над заключенными.

Руководитель проекта Владимир Осечкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы" говорил, что организация получила в распоряжение и вывезла из России более тысячи видеофайлов, которые, по словам Осечкина, подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО в Иркутской, Саратовской и Владимирской областях.

После этого Следственный комитет России (СКР) заявил, что по фактам пыток и сексуального насилия над осужденными в туберкулезной больнице в Саратовской области возбуждено уже семь уголовных дел — по статьям о насильственных действиях сексуального характера и о превышении должностных полномочий, совершенное с применением насилия.

Осечкин писал два дня назад в своем телеграм-канале, что человек, передавший записи — "молодой белорус, прошедший сам через пытки", "пресс-хаты и переполненные камеры СИЗО, проработавший без оплаты пять лет" в областной туберкулезной больнице в Саратове — той самой, видео из которой стали основанием для возбуждения уголовных дел.

"Я копировал то, что должен был удалить"

По словам Савельева, он получил доступ к записям, когда сам находился в местах лишения свободы и по просьбе администрации должен был осуществлять операции с видеофайлами. "Я просто сохранял и копировал то, что должен был удалить", — рассказал он в интервью Би-би-си.

Как уточняет Осечкин, Савельев оказался за решеткой в 2013 году после получения посылки с крупной партией наркотиков. Руководитель проекта Gulagu.net говорит, что эту посылку Савельев даже не открывал, и предполагает, что силовые органы подставили его, чтобы повысить раскрываемость преступлений.

Савельев рассказал Би-би-си, что в СИЗО он сам подвергался жестокому обращению, и это стало одним из мотивов, по которым он решил обнародовать видеозаписи происходящего в колониях. Причины, по которым пытают заключенных, он описал так: "Это система подавления воли, это система шантажа, это система вымогательства".

Руководитель Gulagu.net говорит, что российские силовые органы вычислили Савельева как информатора проекта, и 24 сентября несколько часов допрашивали его в аэропорту Пулково по поводу пересылки видео с пытками. В Санкт-Петербурге у Савельева была пересадка на рейс в другой российский город.

Вскоре после допроса Савельев покинул территорию России, а затем отправился во Францию.

Заблокированный сайт

По словам Осечкина, Савельев прибыл во Францию 16 октября, а до этого находился в одной из стран Северной Африки. В понедельник власти Франции разрешили ему покинуть депортационный центр в Париже. Это означает, что теперь он может официально просить об убежище и власти страны не намерены высылать его.

"Я сегодня уже ничего не ждал. Это неожиданно очень", — сказал Савельев корреспонденту Би-би-си.

"Я сижу в этом центре. И там какой-то мужчина говорит — я не понимаю. Что-то типа: "багаж, багаж". Показывает: тащи! — рассказал Савельев о том, как ему стало известно о решении выпустить его. — Я впопыхах побежал наверх, у меня все собрано было, ведь я собирался завтра на суд [на случай, если Франция решила бы продлить его время нахождения в депортационном центре — ред]. Все волоку назад. Куда идти — никто не говорит. Я спрашиваю: "позитив?" [положительное решение?] А он мне: "Just go, go" (англ. — "давай, иди").

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил журналистам, что если опубликованные видео, запечатлевшие жестокие пытки, подтвердятся, то потребуется серьезное разбирательство.

Начальник тюремной туберкулезной больницы в Саратовской области Павел Гаценко и несколько сотрудников областного управления ФСИН были уволены "по отрицательным мотивам", а главу управления Алексея Федотова решили отправить в отставку "за серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности", сообщал СКР.

Заявление о пытках, а также видео с избиением в колонии №4 в другом регионе — в Белгородской области, где также завели дело о превышении должностных полномочий, Осечкин публиковал на сайте своего проекта 25 августа.

По версии Gulagu.net, видео было снято в 2015-2016 годах, а пострадавшего в это время привели из штрафного изолятора.

Gulagu.net прекратил работу на территории России в мая этого года. 30 июля Роскомнадзор заблокировал его сайт для российских пользователей. Как говорил Осечкин, блокировки ресурса несколько лет добивалась ФСИН.

Проект был создан в 2011 году и рассказывал о пытках и коррупции в российской пенитенциарной системе. На его сайте, в частности, публиковались свидетельства людей, чьи родные подвергаются насилию в СИЗО и колониях.