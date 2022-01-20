"Иногда мне кажется, что я живу в коробке из-под обуви". О чем Навальный рассказал Time

К годовщине заключения российского оппозиционера Алексея Навального американский журнал Time выпустил интервью с ним и поместил фото политика на обложку. Би-би-си приводит отдельные цитаты.

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Интервью вышло на английском и русском языках.

В течение нескольких месяцев Навальный обменивался письмами с Time, находясь в колонии №2 во Владимирской области, и "делился своими мыслями о жизни в тюрьме, будущем оппозиционного движения и недавнем дипломатическом противостоянии между США и Россией", пишет издание.

Навальный о колонии:

"Тюрьма в тюрьме. Думаю, это самое точное описание моей действительности. В моем отряде (так называется обособленная группа заключенных, живущая в одном помещении) 13 человек. Из них буквально одному разрешают говорить со мной. Остальные могут общаться только односложно. Да, нет. В основном все всегда молчат — не хотят сболтнуть лишнего. Везде видеокамеры, плюс сотрудники никогда и ни при каких обстоятельствах не общаются со мной без видеорегистратора.

Окна в моем бараке заклеены. Буквально. Белой бумагой. Она пропускает свет, но через нее совершенно ничего не видно. Это единственный барак с заклеенными окнами и все понимают, что это для того, чтобы я не видел, что происходит снаружи. Иногда мне кажется, что я живу в коробке из-под обуви".

О противостоянии России, Украины и США:

"Запад раз за разом попадает в элементарную ловушку Путина. Тот выдвигает какие-то безумные смехотворные требования вроде нынешних — о том, что он и Байден должны сесть в сигарной комнате и решить судьбу Европы, как будто на дворе 1944 год. А если США не согласятся, то он "что-то устроит".

США вместо того, чтобы игнорировать этот бред, принимают путинскую повестку и бегут организовывать какие-то встречи. Прямо как перепуганный школьник, которого забуллил старшеклассник. И говорят: "Если ты что-то устроишь, то мы введем жесткие санкции".

Ровно этого Путину и надо. Ведь обратное предполагает: есть не нападешь на Украину, то санкции не введем. Будет тебе морковка, а не кнут. Комбинация завершена: Путин может не опасаться уже почти принятых санкций против его друзей".

О западных санкциях:

"Путин — без сомнения — самый богатый человек на земле. Источник его денег — власть и коррупция. А основа власти — ложь, пропаганда и подделка результатов выборов. Хотите влиять на Путина — влияйте на его личные деньги. Они у вас под боком".

О первом годе под стражей:

"Россия осенью 2020 и сейчас — это разные страны с сильно отличающимся политическим режимом. Уже тогда это была полноценно авторитарная власть, но все же настолько массовое и тотальное отстранение кандидатов от выборов, признание всех независимых журналистов "иноагентами", а тысяч людей — экстремистами мало кто мог себе представить. Россия за месяцы проделала путь, который у Беларуси занял годы.

И всем, включая Путина, понятно, что collateral damage [побочный ущерб] огромен и явно больше той пользы, что Путин получил. Крест на иностранных инвестициях, крест на перспективах экономического роста. Новая волна эмиграции. Вот я читаю новость о том, что еще на этапе обучения 50% программистов хотят эмигрировать.

Да ведь это и по рейтингу самого Путина ударило — люди перепуганы, но скрытая политизация стала выше".

О соратниках и "экстремизме":

"Мы появились как организация оппозиционная и преследуемая властью, и сейчас оказались в том единственном положении, в котором честные политики, поддерживаемые людьми, могут быть в авторитарной стране, — мы запрещены.

Кто-то в изгнании, кто-то арестован. Но путь наш никогда не был усеян розами. В целом мы были готовы к этому, поэтому видоизменяемся и эволюционируем в организацию другого типа".

О Путине:

"Смотрю на большую картину и по-прежнему отвечаю, что хуже они сделали себе. Это, очевидно, личное эмоциональное решение Путина. Сначала я не умер от отравления, потом не превратился в овощ, как боялись врачи, потом еще имел наглость не только вернуться, но и, уже находясь в России, выпустить расследование о личной коррупции Путина.

Как раз по логике "не проявлять слабость", отбросив рациональный расчет, он и поступил. Так а чего добился-то? Ну живу я в коробке с заклеенными стеклами и хожу в сапогах и бушлате. И? Сидя в сапогах, даю интервью журналу Time, а наше "Умное голосование" утопило его кандидатов во всех крупных городах. Плюс волна эмиграции. Плюс озлобление общества. Плюс единственный друг теперь — Лукашенко. А такая страна не получит инвестиций. Значит, не будет экономического роста. А ведь инфляция уже 10% по официальным данным. Реально — 15.

Я не говорю, что мой арест стал причиной всего этого, но важным триггером цепочки событий — точно. Все же идеал Путина — это Сингапур или Китай. Ноль свободы, но экономический рост, технологии и иностранцы, выстроившиеся в очередь с инвестициями".

Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января прошлого года после лечения от отравления "Новичком" из Германии. Он был задержан в аэропорту и по решению суда отправился отбывать реальный срок по делу "Ив Роше". Структуры Навального летом суд признал экстремистскими и запретил, его сторонники не были допущены к выборам, большая их часть покинула страну, некоторые находятся под судом.