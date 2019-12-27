Иностранцы получили в Германии за год почти 13 млрд евро соцпомощи

По сравнению с 2007 годом выплаты пособий безработным иностранцам возросли в Германии более чем вдвое, сообщает немецкая газета Neue Osnabrücker Zeitung.

В 2018 году выплаты живущим в Германии иностранцам, получающим пособие по безработице Hartz IV, составили суммарно 12,9 млдр евро. С сентября 2018 года по август 2019 года сумма этих выплат составила 12,62 млрд евро. Эти цифры приводит в пятницу, 27 декабря, немецкая газета Neue Osnabrücker Zeitung, ссылаясь на ответ Федерального агентства по труду на запрос фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге.

Таким образом, по сравнению с 2007 годом, когда на выплату пособий по безработице живущим в Германии иностранцам было выделено 6,6 млрд евро, сегодня этот показатель увеличился вдвое, сообщает издание. По данным Федерального агентства по труду, в августе 2019 года около двух миллионов живущих в Германии иностранцев имели право получать этот вид социальной помощи. Для сравнения: в 2007 году эта цифра составляла "лишь" 1,3 млн.

Количество немцев, получающих пособие по безработице, сократилось

В то же время количество немцев, получающих пособие по безработице, за тот же период сократилось с 5,8 млн до 3,4 млн человек. Если в 2007 году безработным немцам было суммарно выплачено почти 36,6 млрд евро, то в период с сентября 2018 по август 2019 года этот показатель составлял 34,9 млрд евро.

Граждане других стран Евросоюза с сентября 2018 по август 2019 года получили 2,4 млрд евро выплат, граждане из восьми основных стран происхождения беженцев — 6,1 млрд евро. По данным Федерального статистического ведомства Германии, с 2010 по 2018 год наибольшее число беженцев прибыло в ФРГ из Сирии, Афганистана, Ирака, Ирана, Эритреи, Нигерии, Сомали и Турции.

Выходцы из Сирии получили в Германии за год более 3,6 млрд евро соцпомощи

По данным Neue Osnabrücker Zeitung, сирийцы получили в период с сентября 2018 по август 2019 года выплаты пособий по безработице на общую суму в 3,6 млрд евро, выходцы из Ирака — на 840 млн евро, из Афганистана — на 810 млн евро.

Лица, получившие в Германии статус беженца и не нашедшие работу, имеют право на получение пособия по безработице, указывает агентство dpa. На пособие по безработице Hartz IV имеют право также лица, которые зарабатывают так мало, что не обладают достаточными средствами для существования.