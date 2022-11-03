Инспекторы МАГАТЭ не нашли признаков работы над "грязной" бомбой в Украине

Представители подшефной ООН организации, проверившие украинские ядерные объекты по просьбе Киева, не обнаружили на них "незаявленной активности". Ранее российские официальные лица обвиняли Украину в подготовке к провокации с использованием "грязной" ядерной бомбы.

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"Наша техническая и научная оценка данных, которые мы к настоящему моменту получили, не выявила никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и незаявленных материалов в этих трех местах", — говорится в заявлении МАГАТЭ.

Организация добавила, что ее представители также сделали пробы окружающей среды, которые будут проанализированы позднее.

Утром 23 октября российское государственное агентство РИА "Новости" со ссылкой на "заслуживающие доверия источники в разных странах, в том числе на Украине" сообщило: "киевский режим готовит провокацию с "грязной" бомбой". Вскоре после этого министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные разговоры на эту тему с коллегами из США, Великобритании, Франции (они выпустили совместное заявление, в которых назвали утверждения Шойгу "ложными") и Турции. Позднее президент России Владимир Путин заявил, что лично просил главу военного ведомства сообщить другим странам о "провокации".

Украинские власти (в том числе президент страны Владимир Зеленский) отвергли обвинения российской стороны. Уже 24 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к руководителю МАГАТЭ Рафаэлю Гросси с просьбой прислать инспекторов на объекты, где, по мнению властей РФ, ведется подготовка к "провокации". Гросси подтвердил отправку проверяющих, они прибыли в Украину спустя несколько дней.