Instagram и Facebook разблокировали аккаунты Трампа раньше обещанного
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В соцсетях Facebook и Instagram стали снова доступны аккаунты действующего президента США Дональда Трампа, заблокированные после штурма Капитолия 6 января. Глава Facebook Марк Цукерберг ранее говорил, что страницы Трампа останутся замороженными как минимум до окончания его президентских полномочий из-за риска провокации дальнейшего насилия.

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Решение разблокировать аккаунты раньше обещанного срока в компании не прокомментировали. Новые записи на размороженных страницах Трампа пока не появились. Последние датированы 6 января: в Facebook это призывы к сторонникам не допускать насилия, а также поддержать полицию Капитолия. Несколько постов, которые, по мнению руководства соцсети, провоцировали насилие, были удалены.

8 января Трамп лишился своего самого излюбленного канала общения в Twitter. Соцсеть заявила, что личный аккаунт президента заблокирован навсегда. Глава Twitter Джек Дорси, комментируя это решение, заявил, что не гордится им, но считает блокировку правильной.

После этого сторонники Трампа стали массово переходить в соцсеть Parler, но вскоре Google и Apple заблокировали ее мобильное приложение, а компания Amazon отключила соцсеть от хостинга. Тогда трамписты переключились на Telegram, выведя мессенджер на второе место по скачиваниям в США. По данным СМИ, некоторые сторонники Трампа стали использовать Telegram, чтобы "планировать насилие" на инаугурации избранного президента Джо Байдена. Несколько каналов с экстремистским контентом были удалены.

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NEWSRU.com

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Source

NEWSRU.com

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президент США Amazon Apple Facebook Google Instagram Twitter Джо Байден Дональд Трамп Марк Цукерберг
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