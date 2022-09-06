Instagram оштрафован на 405 млн евро за нарушение конфиденциальности детей

Как сообщает Politico, власти Ирландии признали социальную сеть, принадлежащую американской компании Meta Platforms Inc., виновной в нарушении законодательства о защите персональных данных. Это уже третий штраф, выписанный Instagram, и крупнейший в истории корпорации, которой также принадлежат Facebook и WhatsApp.

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Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала Instagram на 405 млн евро за нарушение Общего регламента по защите данных (GDPR), действующего в Евросоюзе с 2018 года.

Претензии комиссии, пишет Politico, заключаются в том, что Instagram нарушил конфиденциальность своих несовершеннолетних пользователей, в частности, связанных с ними номеров телефона и адресов электронный почты. Регулятор подтвердил Politico факт наложения штрафа, однако отказался от более подробных комментариев. Как пишет издание, ирландские власти сейчас рассматривают еще как минимум шесть дел в отношении сервисов, принадлежащих Meta.

В свою очередь, представитель корпорации заявил журналистам, что претензии ирландских властей касаются устаревшей версии Instagram — все недочеты в сфере защиты персональных данных несовершеннолетних, как утверждается, были устранены более года назад.

"Когда пользователи младше 18 лет регистрируются в Instagram, они получают закрытые аккаунты, так что только знакомые детям люди видят их публикации. Взрослые также не могут отправлять сообщения подросткам, которые на них не подписаны", — сообщил представитель Meta. По его словам, компания находится в тесном контакте с ирландским регулятором и планирует детально изучить его решение.