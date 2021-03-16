Instagram запретит взрослым пользователям писать незнакомым подросткам

Соцсеть Instagram вводит новую политику, призванную обезопасить молодую аудиторию, сообщается в блоге компании. В соответствии с ней взрослые пользователи смогут отправлять личные сообщения только тем несовершеннолетним пользователям, которые подписаны на них.
Если взрослый попытается написать подростку, который не подписан на него, отправителю придет уведомление о том, что личное сообщение не доставлено. Отмечается, что функция будет работать на основе "прогнозирования возраста людей с помощью технологии искусственного интеллекта и машинного обучения". В Instagram отметили, что пользователям соцсети должно быть не меньше 13 лет, но некоторые могут указать неверную дату рождения и обойти ограничения.
Помимо этого, молодых людей будут оповещать о "потенциально подозрительном поведении" взрослых, если те, например, отправляют много запросов в друзья людям младше 18 лет.
В некоторых странах (каких именно, не уточняется) функция станет доступна уже в марте.
В Instagram заявили также, что намерены изменить настройки конфиденциальности. В частности, подросткам будут отправлять уведомления, в которых описаны "преимущества закрытой учетной записи". При желании они смогут оставить свой профиль открытым.