Институт изучения войны: российские войска начали отступать с запада Херсонской области

Российская армия начала вывод своих сил из западной части аннексированной Херсонской области, указывает в своей сводке за 21 октября американский Институт изучения войны (ISW), который с начала российского вторжения в Украину анализирует обстановку на фронте. Об этом пишет портал Meduza.io.

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Аналитики ISW ссылаются на сообщения украинской армии, которая накануне заявила, что российские силы "достаточно активно" перебрасывают боеприпасы, технику и некоторые подразделения с западного берега Днепра на восточный и направили около двух тысяч мобилизованных на удержания линии фронта, вероятно, чтобы прикрыть отвод войск.

В то же время, отмечается в сводке ISW, отряд, который удерживает оборону и прикрывает отвод других сил, должен быть обученным и профессиональным. "Маловероятно, что плохо обученные, недавно мобилизованные российские резервисты выстоят и будут сопротивляться украинской контратаке, если украинские силы решат атаковать их и преследовать отступающие силы", — пишет ISW.

Кроме того, Институт изучения войны повторил прогноз о том, что Россия, вероятно, собирается взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области, чтобы прикрыть свое отступление и не дать украинским войскам преследовать российские силы вглубь Херсонской области. Ответственность за повреждение дамбы РФ собирается возложить на Украину.

"Украина не имеет материальной заинтересованности в взрыве плотины, которая может затопить 80 украинских городов и привести к перемещению сотен тысяч людей, нанеся ущерб и без того слабому энергоснабжению Украины", — отмечает ISW.