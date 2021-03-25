"Интерфакс" сообщил, что Юлия Навальная вновь улетела в Германию
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

По данным "Интерфакса", жена российского оппозиционера Алексея Навального вновь улетела из Россию в Германию. Юлия Навальная покинула РФ еще накануне, сообщает агентство в четверг, 25 марта.

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Дальнейших подробностей агентство не сообщает.

Это уже вторая поездка Юлии Навальной в Германию после того как она вместе с мужем покинула эту страну в январе по окончании его лечения от отравления "Новичком" и после того как ему назначили реальный срок по делу "Ив Роше". 10 февраля она прилетела во Франкфурт-на-Майне и вернулась в РФ 22 февраля. По данным СМИ, она находилась в ФРГ с частным визитом.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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