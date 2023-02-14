Инженер, работавший над бомбардировщиком Ту-160, попросил убежища в США
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В США запросил убежище российский инженер, работавший над стратегическим бомбардировщиком Ту-160, сообщает "Медуза" со ссылкой на отчет Службы таможенного и пограничного контроля США.

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Инженер вместе с семьей добрался до мексиканско-американской границы и попросил впустить его, предложив раскрыть некоторые военные тайны РФ и заявив, что опасается преследований за участие в антипутинских протестах в поддержку отбывающего заключение Алексея Навального.

По его словам, он работал на заводе по производству самолетов "Туполев" в Казани и с 2018 по 2021 годы занимался строительством Ту-160.

Личность мужчины проверяли около полутора недель, а затем его признали заслуживающим доверие и представляющим потенциальный интерес для США, после чего его передали для дальнейшего допроса в ФБР.

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