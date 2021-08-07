Ирак приостановил рейсы в Минск и готовит эвакуацию своих граждан из Беларуси

Ирак временно прекращает полеты в Беларусь. В субботу, 7 августа, об этом объявила пресс-служба Управления гражданской авиации Ирака, сославшись на распоряжение правительства страны, сообщает издание Deutsche Welle. 10 августа будет организован эвакуационный рейс для иракских граждан, не имеющих возможность покинуть Беларусь.

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За день до этого МИД Ирака заявил, что внимательно следит за проблемой иракских мигрантов и тем, каким опасностям они подвергаются. На странице министерства в соцсети Twitter говорится, что иракцы "были и остаются мишенью для сетей незаконного ввоза и торговли людьми". Дипломаты призвали своих сограждан "не попадаться в ловушку" контрабандистов, передает Deutsche Welle.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис поприветствовал решение властей Ирака. "Только работая вместе, мы сможем победить преступные сети, занимающиеся контрабандой людей в ЕС. Я искренне надеюсь, что и другие авиакомпании отменят полеты в Беларусь”, - написал политик в своем Twitter.

Ранее государственное информагентство Беларуси заявило, что вблизи белорусско-литовской больницы был найден гражданин Ирака в тяжелом состоянии, с многочисленными телесными повреждениями. Мужчина скончался, сообщало агентство. В Беларуси было возбуждено уголовное дело об убийстве. В Вильнюсе это сообщение назвали дезинформацией.

Как уже сообщалось, в этом году Литва столкнулась с наплывом мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу Беларуси и Литвы. Среди них особенно много выходцев из Ирака, Ирана и Сирии. Власти Литвы подозревают, что этому содействуют власти Беларуси. В начале августа МВД Литвы заявило, что всех иностранцев, пытающихся пересечь границу, будут отправлять обратно в Беларусь.