Иракцы штурмуют посольство США в Багдаде. Персонал дипмиссии эвакуирован

Несколько тысяч человек собрались возле здания посольства США в Багдаде в знак протеста против американских авиаударов по шиитскому ополчению. Некоторым из них удалось сломать ворота дипмиссии и ворваться внутрь.

Демонстранты выкрикивали фразы: "Смерть Америке", "Нет Америке", бросали камни и сжигали флаги США.

Протестующие, как сообщают находящиеся на месте событий корреспонденты, подожгли забор посольства, а также разбивали камнями камеры наблюдения. Иракская полиция сначала через мегафоны призывала демонстрантов разойтись, но затем начала использовать гранаты со слезоточивым газом для разгона участников акции. Охранники посольства использовали шумовые гранаты.

Посол и другие дипломатические работники были заранее эвакуированы. По данным арабского телеканала "Аль-Хадас", дипломаты покинули посольство и вылетели на самолете в неизвестном направлении из международного аэропорта столицы Ирака.

Президент США Дональд Трамп в своем "Твиттере" обвинил Иран в организации нападения на посольство в Багдаде. "Они (власти Ирана) будут нести полную ответственность. Мы также ждем от Ирака применения своих сил для защиты посольства, о чем мы уведомили (иракские власти)", — написал он.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified!