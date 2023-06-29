Иракец сжег Коран на акции в Стокгольме. Исламские страны возмущены
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Марокко и другие страны исламского мира осудили очередное сожжение Корана в Швеции, осуществленное их единоверцем — 37-летним иракским беженцем Салваном Момикой. Власти Ирака назвали его акцию расистской и безответственной.

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Момика сжег экземпляр Корана в сквере у главной мечети Стокгольма в среду — первый день мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам), отмечаемого по всему миру.

Полиция Стокгольма охраняла акцию и была готова к возможным нарушениям общественного порядка, которые, однако, не последовали.

Власти Ирака в своем заявлении обращают внимание на то, что в Швеции подобные акты глумления над священной книгой происходили неоднократно и каждый раз совершаются людьми с экстремистскими взглядами и неуравновешенной психикой.

"Эти действия демонстрируют дух ненависти и агрессии, который идет вразрез с принципами свободы слова. […] Эти безответственные действия, прямо противоречащие таким ценностям как уважение различий и убеждений других людей, безоговорочно осуждаются", — заявил официальный Багдад.

Тегеран назвал сожжение Корана неприемлемой провокацией с непродуманными последствиями. "Власти и народ Исламской республики Иран не собираются мириться с подобным оскорблением и жестко осуждают произошедшее. Мы ожидаем, что правительство Швеции всерьез задумается о своей ответственности и обязанностях в подобных ситуациях, и не допустит повторения актов глумления над святынями", — заявил представитель МИД Ирана Нассер Канани.

Фото: AFP

Власти Марокко в среду отозвали своего посла в Швеции для консультаций и вызвали шведского посла в Рабате для разъяснений. "Этот новый оскорбительный и безответственный акт игнорирует чувства более миллиарда мусульман в это священное время великого паломничества в Мекку и благословенного праздника Курбан-байрам", — говорится в заявлении марокканских властей.

Они также отмечают, что подобные провокации происходят с одобрения шведского правительства.

Решение суда

Сначала полиция отказалась санкционировать акцию Салвана Момики из соображений угрозы общественному порядку. Но организаторы обратились в апелляционный суд, который посчитал их запрос законным, и спустя две недели после судебного решения, полицейские дали зеленый свет.

"Угрозы безопасности, сопряженные с поджогом, не носят того характера, которым в рамках действующего законодательства можно было бы оправдать решение отклонить запрос", — говорится в последнем заявлении полиции.

Между тем, прошлая подобная акция, во время которой в январе этого года у здания посольства Турции был сожжен Коран, привела к двухнедельным протестам в Стокгольме, призывам бойкотировать шведские товары и блокировке заявки Швеции на вступление в НАТО.

Кто сжег Коран

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В отличие от прошлых случаев, когда инициаторами антиисламских акций в Швеции становились ультраправые, организатором демарша в среду стал 37-летний беженец из Ирака, мусульманин Салван Момика.

"Я хочу протестовать перед большой мечетью Стокгольма и хочу обозначить свою позицию в отношении Корана. Я его разорву и сожгу", — написал Момика в своей заявке в полицейский департамент, копия которой есть в распоряжении AFP.

Его мотивы пока неясны, но, по его словам, он не хочет своими действиями навредить Швеции. В комментарии шведской прессе он сказал, что не желает саботировать процедуру вступления страны в НАТО, и даже сначала хотел подождать, пока этот вопрос не будет улажен.

Первый раз он хотел провести акцию еще в апреле, но решил повременить. "Я не хочу навредить стране, которая меня приняла и сохранила мое достоинство", — сказал Салван Момика, не объяснив, однако, почему он все же решил исполнить задуманное, несмотря на то, что Швеция еще далека от улаживания вопроса с Турцией о вступлении в НАТО.

Хронология антиисламских выступлений

Самым резонансным стал январский эпизод, когда Коран у посольства Турции сжег гражданин Дании Акцию Расмус Палудан — ультраправый политик, лидер датской антиисламистской партии Stram Kurs ("Жесткий курс").

Фото: Reuters

Полиция Швеции разрешила ему провести акцию у турецкого посольства в Стокгольме, но не санкционировала сожжение Корана. Власти страны осудили действия Палудана, все-таки пошедшего на этот шаг.

В феврале власти Стокгольма получили еще две заявки — от частного лица и от ультраправой организации — на санкционированное сожжение Корана у стен турецкого и иранского посольств. Оба запроса были отклонены.

В апреле тот же Расмус Палудан спровоцировал масштабные беспорядки в разных городах Швеции, пригрозив, что намерен снова сжечь священную книгу мусульман. Тогда в столкновениях пострадали по меньшей мере 20 человек, включая полицейских.

Мусульмане в Швеции и по всему миру разгневаны надругательством над их священной книгой. Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заблокировал заявку Швеции на вступление страны в Североатлантический альянс.

Правда, поджог Корана — не единственная претензия Анкары к Стокгольму. Антагонизм между странами начался гораздо раньше, после того как Швеция дала убежище лидерам движения сопротивления курдов, которых Турция считает угрозой своей национальной безопасности.

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BBC News Русская служба:

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