Иракская авиакомпания объявила о временной отмене рейсов в Минск

Иракская авиакомпания Iraqi Airways объявила об отмене на неделю рейсов в Минск. Об этом компания сообщила в соцсети Facebook.

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В сообщении для пассажиров говорится, что рейсы в столицу Беларуси отменяются на неделю с 5 августа.

Однако в пятницу Минский аэропорт сообщил на своем сайте, что самолет Iraqi Airways приземлился в столице Беларуси. Это подтверждается и данными сайте flightradar24.com, где можно в реальном времени наблюдать за рейсами.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил: от коллеги получены Фуада Хуссейна заверения, что из Ирака в Минск в пятницу вылетел пустой борт для того, чтобы забрать желающих вернуться.

"Министр сказал, что пустой самолет для того, чтобы собрать людей, которые просятся назад. Эту информацию нам подтвердили несколько источников", - сообщил BNS глава литовской дипломатии.

Посол Европейского союза (ЕС) в Ираке Мартин Хат заявил агентству BNS в среду, что полеты Iraqi Airways в Минск на предстоящие десять дней должны быть отменены.

ЕС в последнее время начал переговоры с Багдадом, чтобы вернуть незаконно пересекших белорусско-литовскую границу иракцев в страну происхождения, а также убедить Ирак снизить количество полетов в Минск.

В последнее время пассажирские рейсы из Ирака в Минск должны были осуществляться не только из Багдада, но и из Басры, Эрбиля и Сулеймании.

В этом году границу из Беларуси в Литву перешло более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство из них - иракцы. Литва из-за возросшей нелегальной миграции объявила экстремальную ситуацию. Должностные лица страны называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией.