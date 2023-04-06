Министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии провели личную встречу в Пекине. Посольства и консульства должны быть вновь открыты в течение двух месяцев.

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Иран и Саудовская Аравия возобновляют дипломатические отношения после семилетнего перерыва. Министры иностранных дел двух стран подписали соответствующее соглашение на встрече в Пекине в четверг, 6 апреля.

Посольства и консульства должны быть вновь открыты в течение двух месяцев. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян написал в Twitter, что его встреча с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом была "позитивной".

На переговорах обсуждались вопросы "стабильности, устойчивой безопасности и регионального развития", добавил иранский министр. Это была первая прямая встреча между представителями двух стран такого уровня с 2016 года, передало агентство Reuters.

Сближение произошло при посредничестве Китая. В начале марта стороны заявили о готовности возобновить дипотношения. В качестве первого шага к примирению была запланирована встреча министров иностранных дел, передавали государственные агентства IRNA и SPA.

Отношения зашли в тупик в марте 2015 года

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном зашли в тупик в марте 2015 года, когда коалиция во главе с Саудовской Аравией начала на территории Йемена военную операцию против повстанцев-хуситов, исповедующих шиизм. В январе 2016 года Саудовская Аравия разорвала дипсвязи с Ираном, после того как ее посольство в Тегеране подверглось нападению толпы протестующих.

Европейский Союз 11 марта приветствовал урегулирование отношений между Тегераном и Эр-Риядом. Об этом говорилось в заявлении представителя ЕС.

"Поскольку и Саудовская Аравия, и Иран играют центральную роль в обеспечении безопасности региона, возобновление их двусторонних отношений может способствовать стабилизации региона в целом", — указывалось в документе. В нем отмечалось, что "содействие миру и стабильности и достижение деэскалации напряженности на Ближнем Востоке в целом являются ключевыми приоритетами для ЕС".