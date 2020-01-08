Иран и США: конфликт исчерпан, война не исключена

После обмена ударами и заявлениями между Ираном и США специалисты по Ближнему Востоку приходят к выводу, что на этом фаза конфликта между США и Ираном, связанная с убийством Сулеймани, закончится — но стороны продолжат сползать к большой войне.

Президент США Дональд Трамп, выступив в среду, после иранского ночного ракетного удара по двум американским базам в Ираке, ничего не сказал о военном ответе, а лишь пообещал немедленно ввести некие дополнительные санкции в отношении Ирана.

"Иран, похоже, отступает, и это очень хорошо для всех заинтересованных сторон и хорошо для всего мира", — сказал Трамп. Президент США сообщил, что в результате иранского ракетного удара не пострадал никто из американских или иракских военных, а ущерб базам оказался минимальным.

Иранцы обстреляли две базы в Ираке в ответ на убийство 3 января американцами в Багдаде влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани.

Редактор Би-би-си по Ближнему Востоку Джереми Боуэн еще до выступления Трампа предположил, что после этого обмена ударами и США, и Иран могут остановиться, поскольку сочтут баланс приобретений и потерь приемлемым для себя: США избавились от такого врага, как генерал Касем Сулеймани, иранцы сохранили лицо, нанеся показательный ответный удар.

"У американцев совсем нет необходимости отвечать на такой удар. У Ирана же и так силы на пределе, потому что он участвует в войнах по всему региону, и он и не собирался идти на большую эскалацию", — согласна эксперт по Ближнему Востоку и региональным конфликтам из Кембриджского университета Лидия Уилсон.

Помимо заявлений политиков, на нежелание Ирана повышать градус конфликта, по мнению комментаторов, указывает и то, что удар, по всей видимости, был нанесен так, чтобы по возможности избежать жертв.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди в среду сказал, что иранцы перед самым обстрелом предупредили Ирак, что будут стрелять по местам дислокации американцев — правда, по словам премьера, не уточнили, по каким.

Затем телекомпания CNN со ссылкой на дипломатические и военные источники сообщила, что иракцы тут же рассказали об этом американцам.

"Очень тщательно откалиброванный ответ со стороны Ирана. Это не был удар с целью нанести ущерб, это была в гораздо большей мере символическая атака", — считает Лидия Уилсон.

Прокси-война



В то же время, даже если столкновения непосредственно между военными США и Ирана не будет, конфликт может продолжаться и разрастаться в виде столкновений между американцами и многочисленными проиранскими шиитскими вооруженными группировками в регионе.

"Вряд ли политика Ирана изменится: он продолжит добиваться своих целей в регионе, в том числе ухода американских сил из Ирака. Убийство Сулеймани ослабило позиции США в Ираке. Но прелюдией к этому кризису был ракетный обстрел баз США () со стороны клиентов Ирана, местного шиитского ополчения", — напоминает обозреватель Би-би-си Джонатан Маркус.

По меньшей мере две такие группировки в среду объявили, что начинают войну против американцев.

Министр иностранных Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью на этой неделе говорил, что Тегеран не может контролировать "возмущенных людей по всему региону".

Президент Ирана Хасан Роухани, выступая в среду перед правительством, заявил: "Я думаю, главный ответ Соединенным Штатам должны дать народы региона: американцы отрубили руку нашему дорогому генералу Сулеймани, в ответ же Америке подрубят ноги в регионе".

Угроза большой войны

Даже если этот скачок напряжения спадет, общая угроза большого конфликта между Ираном и США никуда не исчезнет, напоминают специалисты по региону.

"Очень и очень серьезная угроза войны сохраняется. Даже если это и начало конца кризиса, вызванного убийством Сулеймани, в долгосрочной перспективе Иран и США продолжат сползать к войне, и этот процесс не остановится, если не будет переговоров, которые приведут к какому-нибудь политическому соглашению", — считает Джереми Боуэн.

Обозреватель Би-би-си отмечает, что в 2015 году, когда было подписано соглашение о ядерной программе Ирана, казалось, что стороны сделали шаг в сторону разрядки. Но затем президентом США стал Трамп, в 2018 году он вышел из "иранской ядерной сделки", и с тех пор конфликт все разрастается и разрастается.

В среду Трамп в очередной раз раскритиковал ядерную сделку с Ираном от 2015 года и призвал остальных участников — Британию, Германию, Францию, Россию и Китай — тоже выйти из нее и добиваться новых договоренностей о ядерной программе Ирана.

С другой стороны, об угрозе и даже неизбежности войны между Ираном и США (а также Израилем) говорят все сорок лет, что прошли после исламской революции в Иране.