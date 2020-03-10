Иран из-за коронавируса выпустил из тюрем около 70 тысяч заключенных

Иран не намерен возвращать в тюрьмы 70 тысяч заключенных, которые были временно отпущены на свободу из-за коронавируса. Об этом сообщил глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси.

По словам Раиси, в стране нет угрозы безопасности обществу.

"Освобождение заключенных продолжится до тех пор, пока не возникнет угроза безопасности обществу", — цитирует агентство Mizan Online Раиси, подтвердившего, что судебные власти Ирана ранее выпустили из тюрем примерно 70 тысяч заключенных.

Ранее официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили сообщил о временном освобождении порядка 54 тысяч заключенных, комментируя вопрос о здравоохранении в тюрьмах в свете распространения по стране коронавируса, сообщает РИА "Новости".

В Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, зафиксировано 6566 случаев заражения инфекцией, при этом 2134 человека выздоровели, 194 погибли. В стране к настоящему времени не осталось ни одной провинции, где не был бы зафиксирован коронавирус.