Иран разработал свою вакцину от коронавируса
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Власти Ирана одобрили экстренное использование первой вакцины от коронавирусной инфекции отечественного производства COVIran Barekat. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщило агентство The Associated Press.

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По его данным, в основе упомянутого препарата — деактивированный вирус, который разработала иранская фармацевтическая компания Shifafarmed. Первые исследования безопасности и эффективности вакцины начались в конце декабря прошлого года.

Отмечается, что на такой шаг регулятор страны пошел из-за проблем, связанных с импортом COVID-вакцин. Как заявили в Тегеране, массовой вакцинации иранских жителей препятствовали американские санкции.

AP информирует, что Иран является наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса страной Ближнего Востока, которая теперь сможет нарастить темпы прививочной кампании.

В апреле стало известно, что в Иране началось серийное производство собственной COVID-вакцины. До сентября власти намерены произвести более 30 миллионов доз.

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