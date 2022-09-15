Иран станет полноправным членом ШОС

До сих пор у Ирана в Шанхайской организации сотрудничества был статус наблюдателя. По словам Путина, уже на будущей неделе Иран посетят 80 крупных российских бизнесменов.

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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), созданная преимущественно усилиями России и Китая, пополнится новым членом — в ее состав вступает Иран. На саммите в Самарканде Исламская республика подписала меморандум об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества, что открывает ей путь для полноправного членства в ШОС, сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов в четверг, 15 сентября.

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян, поставивший подпись под меморандумом, отметил, что его страна теперь выходит на новый уровень сотрудничества в торговле, энергетике и других сферах. До сих пор Иран имел в ШОС статус наблюдателя. В работе саммита в Самарканде участвует и президент Ирана Эбрахимом Раиси.

Российская бизнес-миссия в Иран

На встрече на полях саммита с президентом РФ Владимиром Путиным Раиси заверил, что его страна никогда не присоединится к западным санкциям, введенным против России из-за войны в Украине. Со своей стороны Путин сообщил, что на предстоящей неделе Россия направит уже вторую представительную российскую делегацию деловых кругов, в которой участвуют около 80 российских компаний.

Иран на фоне введенных США санкций из-за его атомной программы пытается смягчить экономические тяготы путем расширения сотрудничества в рамках ШОС. Россия, против которой также введены масштабные западные санкции из-за ее вооруженного вторжения в Украину, также все больше переориентируется на Восток.