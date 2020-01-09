Иран: украинский лайнер пытался вернуться в аэропорт

Самолет компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), потерпевший катастрофу в среду утром, пытался вернуться в аэропорт вылета, говорится в предварительном отчете агентства гражданской авиации Ирана (CAOI).

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение через несколько минут после взлета. На борту находились 176 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

"Самолет, который изначально направлялся на запад, чтобы покинуть зону аэропорта, столкнулся с проблемой, после чего он развернулся вправо и на момент крушения направлялся обратно в аэропорт", — сказал глава CAOI Али Абедзаде иранскому новостному агентству Тасним.

В CAOI cчитают, что на борту самолета перед крушением возник пожар: свидетели утверждают, что лайнер горел во время падения. Что могло быть причиной возгорания, пока не установлено.

"Пилот не сообщал диспетчеру о нештатной ситуации на борту", — добавил глава агентства.

Иран продолжает расследовать обстоятельства крушения на основе данных бортовых самописцев. В Иран уже прибыла команда украинских специалистов, чтобы участвовать в расследовании.

Результаты предварительного расследования отправлены украинской стороне и США как стране-производителю самолета, добавил глава CAOI. Также их отослали в Швецию и Канаду — граждане этих стран были среди погибших.

Основные версии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал основные версии, которые сейчас рассматривает комиссия.

"Среди основных: поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор" так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет", — сказал Данилов в интервью порталу "Цензор.нет".

По его словам, следствие также рассматривает возможность столкновения самолета с другим объектом, взрыва двигателя по техническим причинам, и взрыва на борту лайнера.

Содержание предварительного доклада властей Ирана не противоречит версиям, которые высказывают авиационные эксперты.

Большинство из них сходится на том, что причиной крушения были технические проблемы.

Одной из первых версий, которую высказал представитель транспортного министерства Ирана Касим Низами, был отказ двигателя. Представители канадских спецслужб, с которыми связалось агентство Рейтер, говорят о свидетельствах перегрева двигателя.

Однако такие самолеты, как Boeing 737-800, могут продолжать полет даже с отказавшим двигателем, отмечает транспортный обозреватель Би-би-си Том Барридж.

Эксперт Тони Кейбл, в прошлом расследовавший авиакатастрофы, отмечает, что при возгорании одного из двигателей, по принятой процедуре на него прекращается подача топлива, и самолет летит дальше на одном двигателе.

Разброс фрагментов самолета не дает оснований утверждать, что лайнер сбили, сказал Кейбл в беседе с британским каналом Sky News. "Если бы дело было в этом, все было бы очевидно. На частях самолета были бы заметны следы от осколков", — говорит эксперт.

Зеленский: "Это не тема для хайпа"

Президент Украины Владимир Зеленский объявил девятое января днем траура по погибшим в авиакатастрофе.

"Президент решил приспустить государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций", — говорится в сообщении администрации президента Украины.

В видеозаявлении, размещенном в "Фейсбуке", Зеленский выразил соболезнования погибшим и их родственникам.

Он также призвал всех воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий. "Это не тема для хайпа, лайков в соцсетях и конспирологических теорий. Нам нужны терпение, выдержка и мудрость", — сказал Зеленский.

Зеленский возложил цветы к мемориалу в честь погибших в киевском аэропорту "Борисполь".

Траур также объявлен в Канаде: среди погибших было 62 гражданина этой страны. Премьер-министр Джастин Трюдо пообещал, что канадское правительство будет добиваться полного расследования катастрофы.

В Торонто образовались стихийные мемориалы в честь погибших, к которым несут цветы.

Кто будет изучать самописцы?

В среду Абедзаде заявил, что Тегеран не планирует передавать самописцы компании Boeing или американской стороне.

"Данные будут изучаться в нашей стране, нашими организациями. Но представители украинской стороны и производителя смогут присутствовать при этой работе", — сказал он.

Владимир Зеленский в своем заявлении также говорит, что расследование проведут иранские специалисты вместе с командой из 45 украинских экспертов. По последним данным они уже прибыли в Иран и сейчас согласовывается их выезд на место падения самолета.

В катастрофе, произошедшей около шести утра в среду, погибли граждане семи стран. Это 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 11 украинцев, включая весь экипаж, десять граждан Швеции, четверо — Афганистана, трое — Британии и трое граждан Германии. Всего погибли 167 пассажиров и членов экипажа.