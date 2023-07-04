Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Иран стал девятым членом Шанхайской организации содружества, сообщает российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на секретарит ШОС. Соответствующее решение было принято в рамках заседания совета глав входящих в организацию государств, прошедшего сегодня в видеоформате.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Мы полагаем, что полное членство в этой важной организации обеспечит Иран условиями для коллективной безопасности, возможностями для устойчивого развития экономики, для обеспечения суверенитета в большей степени, чем это было раньше", — заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.

Меморандум, обязывающий Иран вступить в организацию, был подписан на саммите в Самарканде в сентябре 2022 года. Все юридические формальности для этого шага были выполнены в январе. Процесс присоединения страны к ШОС, в работе которой она с 2005 года участвовала в качестве наблюдателя, начался в 2021 году.

ШОС была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, позднее к ним присоединились Индия и Пакистан. Статус наблюдателей при ШОС имеют Афганистан, Беларусь и Монголия, статус партнеров — более десяти государств Азии и Ближнего Востока, в том числе Саудовская Аравия, Турция и ОАЭ.

Среди целей организации — укрепление взаимного доверия и добрососедства между странами-участницами, содействие их сотрудничеству в различных сферах, совместное поддержание безопасности, а также "продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Spītība un pluikš pa vīli. Cēsu novada paaudžu stāsti
Spītība un pluikš pa vīli. Cēsu novada paaudžu stāsti
Тестируем игру. Легендарная история в новом облике
Praktiski padomi: ko darīt ar pārtikas atlikumiem?
Голосуй за самые красивые места Вентспилса и выигрывай
No Sīkraga līdz Mērsragam: ko piedzīvot Talsu novada piekrastē