Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества

Иран стал девятым членом Шанхайской организации содружества, сообщает российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на секретарит ШОС. Соответствующее решение было принято в рамках заседания совета глав входящих в организацию государств, прошедшего сегодня в видеоформате.

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"Мы полагаем, что полное членство в этой важной организации обеспечит Иран условиями для коллективной безопасности, возможностями для устойчивого развития экономики, для обеспечения суверенитета в большей степени, чем это было раньше", — заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.

Меморандум, обязывающий Иран вступить в организацию, был подписан на саммите в Самарканде в сентябре 2022 года. Все юридические формальности для этого шага были выполнены в январе. Процесс присоединения страны к ШОС, в работе которой она с 2005 года участвовала в качестве наблюдателя, начался в 2021 году.

ШОС была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, позднее к ним присоединились Индия и Пакистан. Статус наблюдателей при ШОС имеют Афганистан, Беларусь и Монголия, статус партнеров — более десяти государств Азии и Ближнего Востока, в том числе Саудовская Аравия, Турция и ОАЭ.

Среди целей организации — укрепление взаимного доверия и добрососедства между странами-участницами, содействие их сотрудничеству в различных сферах, совместное поддержание безопасности, а также "продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка".