Иран заявил о готовности резко повысить уровень обогащения урана
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран при необходимости обогатит уран до уровня 60 процентов. Госдепартамент США усмотрел угрозу в словах верховного лидера Исламской Республики, сообщает Deutsche Welle.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Иран при необходимости обогатит уран до показателя, существенно превышающего международные договоренности, заявил верховный лидер аятолла Али Хаменеи. "Мы можем обогатить его до уровня в 60 процентов", — привело слова Хаменеи государственное телевидение в понедельник, 22 февраля. Исламская Республика не поддастся давлению со стороны других стран и будет действовать в соответствии с собственными потребностями, отметил он.

Высказывания иранской стороны не остались без внимания. Так, пресс-секретарь Госдепартамента США Эдвард Прайс расценил слова Хаменеи как угрозу. Однако Вашингтон подчеркнул, что при выполнении определенных условий готов вернуться в ядерную сделку с Тегераном.

Иран и МАГАТЭ согласовали ограниченный контроль атомных объектов

Днем ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) согласовало с Исламской Республикой проверки атомных объектов в ограниченном объеме. Заключенное соглашение будет действительно в течение 3 месяцев. Контроль входит в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который в 2015 году подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания. Этот документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС.

Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года и ввели новые санкции в отношении Ирана. Тегеран в ответ отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Среди прочего, документ запрещает обогащение урана до уровня более 3,67 процента. Но МАГАТЭ в августе 2019-го сообщило, что Иран обогатил уран до уровня в 4,5 процента, что соответствует нормам организации. А в ноябре 2019-го МАГАТЭ заявило, что запасы ядерного топлива в Исламской Республике превышают 2400 кг, в то время как по соглашению они должны были сохраняться на уровне 200 кг.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

8

Source

Deutsche Welle

Tags

Иран ядерное оружие ядерное оружие Ирана
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Простые упражнения для уменьшения стресса
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии

Новые проекты

Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 77 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
От 99 900€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
От 78 369€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 79 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 145 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€