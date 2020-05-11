Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений

Как минимум 15 иранских военнослужащих пострадали в ходе морских маневров после попадания ракеты в корабль обеспечения со стороны своих же ВМФ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление иранского ТВ.

"Из 15 раненых три человека, получив медицинскую помощь, уже выписаны, двое находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Оставшиеся 10 человек госпитализированы в различных отделениях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна. Причиной инцидента, по предварительным данным, стало несоблюдение дистанции от условной цели, по которой корабли вели огонь.