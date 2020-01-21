Иранский депутат пообещал 3 миллиона долларов за голову Трампа

Депутат иранского парламента Ахмад Хамзех предложил награду в 3 миллиона долларов любому, кто убьет президента США Дональда Трампа. Об этом пишет иранское агентство ISNA.

"Заявляю от имени народа провинции Керман, что все мы солдаты Сулеймани и все мы не боимся стать мучениками. Мы заплатим вознаграждение в три миллиона долларов наличными любому, кто убьет Трампа", — сообщил он.

Керман — город в одноименной провинции Ирана, откуда родом генерал Касем Сулеймани, которого убили 3 января по приказу Трампа. Американский президент назвал Сулеймани террористом и заявил, что он планировал атаки на американские посольства.

Иран пообещал отомстить за смерть генерала. Ночью 8 января Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке.