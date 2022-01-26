Ирландские рыбаки планируют помешать проведению военных учений России

Ирландские рыбаки планируют мирным путем помешать проведению военных учений ВМФ России, заявил глава Ирландской организации производителей рыбы юга и запада Патрик Мерфи. Об этом сообщает POLITICO.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Военные учения пройдут в феврале в международных водах в 240 километрах от юго-западного побережья Ирландии. Ирландские рыбаки утверждают, что учения угрожают значительному району морской жизни и важному рыболовному региону. Посол России в Ирландии Юрий Филатов заявил, что учения будут "небольшими — может быть три или четыре корабля, не больше".

Как пишет POLITICO, рыбаки не в восторге от предстоящих учений.

"Это средства к существованию рыбаков и их семей по всему побережью здесь. Это наши воды. Вы можете себе представить, если бы Россия подала заявку на въезд на материковую часть Ирландии, чтобы запускать ракеты? Как далеко они зашли бы с этим?", — сказал Мерфи в интервью радиостанции RTE.

По его словам, в регионе, где будут проходить российские военные учения, находится полмиллиарда тонн путассу. Мерфи также опасается сейсмических волн, которые могут быть вызваны запущенными во время учений ракетами, поскольку они могут изменить характер миграции тунца на годы.

В интервью порталу POLITICO Мерфи рассказал о своих планах помешать проведению учений.

"Наши лодки отправятся в этот район 1 февраля на рыбалку", — отметил он.

Когда одному судну нужно будет вернуться в порт, другое выйдет в море, чтобы присутствие рыбацких судов в водах было непрерывным, добавил Мерфи.

"Если это будет происходить недалеко от места учений, мы ожидаем, что российские военно-морские силы будут соблюдать правила предотвращения столкновений. Ирландская рыбная индустрия взяла на себя столько, сколько могла", — сказал Мерфи.

В понедельник, 24 января, министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени сообщил, что военные планы России "не приветствуются". Учения, запланированные на начало февраля, пройдут в международных водах, но в пределах воздушного пространства Ирландии и эксклюзивной экономической зоны.

Посол России Филатов заявил, что ему неизвестно, будут ли запущены ракеты и будут ли участвовать в учениях подводные лодки. Россия проинформировала представителей ирландской авиации о планируемых учениях.