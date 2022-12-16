Исчез во время оккупации. Как ищут депутата из Купянска

1 марта местный депутат Николай Маслий пошел на переговоры с российскими военными — хотел убедить их покинуть Купянск. Обратно он не вернулся. Через три месяца после деоккупации города его продолжают искать.

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"Не переживайте, не паникуйте. Помните, мы вас как защищали, так и будем защищать. Мы, добровольцы с 2014 года, прошли этот нелегкий путь не для того, чтобы наш город взяли орки (российские военные. — Ред.)", — с такими словами местный депутат, принимавший участие в боях в Донбассе в 2014 году, Николай Маслий обратился к жителям Купянска 26 февраля, на третий день полномасштабного российского вторжения.

Тогда город еще не контролировали российские военные — мэр Геннадий Мацегора пошел на сотрудничество с россиянами на следующий день, 27 февраля. Он заявил, что украинские военные покинули город.

"Мы понимали, что не удержим Купянск"

Роман Кожаный, друг Николая и побратим из батальона "Айдар", в первые дни полномасштабного вторжения был в Харькове — защищал город в составе теробороны. Он убеждал Николая уехать из Купянска, но тот не соглашался. "Мы понимали, что не удержим Купянск. И он это тоже на самом деле понимал", — говорит Роман.

В Купянске не было никаких боев. Тем временем российская армия начала массированные обстрелы Харькова, где жила семья Маслия — жена Алена Войно-Данчишена и двое несовершеннолетних дочерей. Мужчина говорил с ними 1 марта, когда снаряд попал в соседний дом. На одном конце трубки были слышны взрывы, на другом — шум толпы. Николай был на центральной площади Купянска, на мирном митинге. "Он сказал нам спрятаться в подвале и пообещал перезвонить", — вспоминает Алена. С тех пор она уже больше девяти месяцев не слышала голоса мужа.

"Он был уверен, что сможет выгнать россиян из города"

В первые дни полномасштабного вторжения Николай Маслий был в отчаянии, рассказывает его подруга Анна Крыжановская. "Потом он как-то собрался с силами. Начал всех обзванивать и собирать на протест. Он был уверен, что вместе с людьми сможет выгнать россиян из города", — говорит женщина.

По словам очевидцев, 1 марта на центральной площади собралось около тысячи местных жителей. Они скандировали: "Купянск — это Украина", а Николай вернул на здание горсовета государственный флаг. Российские военные наблюдали за этим с ближайшего блокпоста у здания "Укртелекома". Николай решил провести с ними переговоры. По словам очевидцев, он подошел к ним и показал, что у него нет оружия.

"Николай дал нам команду отойти и помолчать, — вспоминает его друг Олег Григоров, который тоже был на митинге. — Сам Николай пошел вниз, к "Укртелекому". Россияне начали бросать светошумовые гранаты и стреляли над головами. Тогда его и забрали".

Из-за дыма никто не увидел, куда именно отвели Николая. Поэтому митингующие не расходились — ждали результатов переговоров. Когда спросили, где Николай, россияне сделали вид, будто не понимают, о ком идет речь.

Николая могли бросить в подвал

Николая Маслия могли бросить в подвал в здании "Укртелекома", а затем отвезти в помещение коммунального предприятия "Теплоэнерго", предполагают друзья. По их словам, там россияне устроили тюрьму. Сотрудница одного из предприятий Николая по имени Маргарита уверяет, что слышала в подвале "Теплоэнерго" голос своего руководителя. Женщину задержали еще в конце февраля, чтобы, по ее словам, допросить о деятельности Николая и его доходах. В подвале ее держали три недели.

Олег Григоров пытался найти Николая на следующий день после его исчезновения. Он кружил на машине по центру города, когда из парка вышел российский военный и попросил подвезти его к зданию "Теплоэнерго". Олег согласился — хотел расспросить о Николае. В разговоре военный подтвердил, что Николай у них. "Да, знаем такого, он против нас", — цитирует его Олег.

Военный согласился передать заключенному еду и одежду и посоветовал прийти к "Теплоэнерго" на следующий день. Но уже утром тот же военный сказал Олегу, что Николая здесь нет. "Ищите его в другом месте — в комендатуре "Харьков", — сказал он. Где это место, Олег до сих пор не понимает.

Роман Кожаный, продолжавший служить в Харькове, через купянских друзей передал россиянам предложение — освободить Николая в обмен на деньги или российских военных, задержанных в Харькове. "Предложили им одного лейтенанта. Но они отказались говорить об этом, — говорит Роман. — Якобы Николай сбежал. Но мы в это не поверили".

Обыски и задержание у семьи Николая

В середине марта российские военные приехали в дом сына Николая Маслия от первого брака Владислава — парень жил там с женой и младенцем. В доме нашли футболки отца с символикой батальона "Айдар". Из-за этого Владислава избили. Его заставили открыть сейф и забрали оттуда все деньги.

На помощь Владиславу приехал Олег Григоров. Поэтому россияне задержали его и отвезли на допрос. "Меня спрашивали, где "нацисты", где Маслий, — вспоминает Олег. — В этом и нестыковка — то он у них, то они его ищут".

Позже россияне оккупировали Троицкое, поселок в Луганской области. Военные пришли к работникам заправки, принадлежащей Николаю, и заставили их возобновить работу, рассказывает Олег. В качестве аргумента им показали "постановление о национализации" имущества Николая. Объяснили это тем, что мужчина находится под следствием "за угрозу военным РФ". "Это было опосредованным подтверждением того, что он жив, — говорит на это Олег. — Так как, по первой неподтвержденной информации, кто-то видел его изуродованное тело".

Через два месяца, в мае, российские военные задержали друга Николая, пожелавшего остаться анонимным из соображений безопасности. От него также потребовали информацию о Николае. Поскольку россияне не применяли силу ни к нему, ни к Олегу, оба убеждены: у них не было цели убить и Николая.

Поиски Маслия продолжаются

"За два дня до контрнаступления в сентябре пришла такая информация из Волчанска: там видели, как Николая посадили в автомобиль и увезли в направлении России", — говорит Олег Григоров, ссылаясь на собственный источник в спецслужбе. Друзья Николая обратились в Международный комитет Красного Креста, но его представители пока не смогли получить подтверждение, что Николая содержали в оккупированном Волчанскена Харьковщине, а затем перевели в российскую тюрьму.

Друзья также подали заявление в Службу безопасности Украины, которая открыла дело о похищении гражданского человека. По этому делу в конце ноября брат Николая — Александр Маслий сдал ДНК-анализ. Если следствие найдет тело пропавшего, его будет с чем сопоставить. Александр говорит, что хотел сделать это раньше — когда прочитал новости о работе мобильной ДНК-лаборатории в Изюме. Но следователь не давал ему соответствующего направления.

Роман Кожаный, который продолжает служить в теробороне, скоро поедет в уже деоккупированный Купянск, чтобы проверить очередную неподтвержденную информацию — местный житель говорит, что видел тело Николая. "Мы вынуждены проверять эти сплетни", — вздыхает Роман. В то же время, он не теряет надежды. "Одного моего побратима держали два с половиной года", — подбадривает себя мужчина.

На обмен надеется и Олег Григоров, после освобождения Купянска также присоединившийся к теробороне. "Когда россияне только заходили, они пытались сохранить лицо. Поэтому я надеюсь, что Николай жив", — говорит он.

Жена Николая Алена Войно-Данчишена вместе с дочерьми переехала в Литву. Она также обратилась в СБУ и Красный Крест, но до сих пор не получила никакой информации. "Я даже обратилась к гадалкам, и обе сказали, что Николай жив, — неуверенно отвечает Алена. — Я в это никогда не верила, но в такой ситуации пойдешь и к гадалкам".