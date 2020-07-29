Исчезновение Мадлен Маккан: немецкая полиция ищет в огороде в Ганновере

В рамках расследования исчезновения Мадлен Маккан проводится обыск в огороде в городе Ганновер, сообщили Би-би-си в немецкой прокуратуре.

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Правоохранители подтвердили Би-би-си, что это часть расследования дела жителя Германии Кристиана Б., которого подозревают в убийстве девочки. Он был неоднократно осужден за сексуальные преступления, совершенные в отношении детей, и сейчас отбывает очередной срок в немецкой тюрьме.

Криминалисты приступили к поиску улик накануне и, как ожидается, завершат работу в среду.

Трехлетняя Мадлен исчезла во время отдыха с родителями в Алгарве в Португалии в 2007 году. 3 мая того года супруги Маккан оставили девочку в съемной квартире и отправились в соседний тапас-бар с друзьями.

Вернувшись через некоторое время, мать девочки Кейт Маккан на месте ее не нашла. После этого полиция начала поиски девочки, охватившие несколько стран Европы.

43-летний Кристиан Б. был назван главным подозреваемым в июне этого года.

С 1995 по 2007 год подозреваемый регулярно проводил время в Португалии, где, по данным немецкой полиции, подрабатывал официантом, совершал кражи в отелях и торговал наркотиками.

Ранее немецкие следователи заявили, что у них имеются улики, указывающие на то, что Кристиан Б. убил Маделин, но их недостаточно, чтобы доказать виновность подозреваемого в суде.

В июне лондонская полиция заявила, что формально Мадлен по-прежнему считается пропавшей без вести, поскольку окончательно факт ее гибели не установлен.

Однако немецкие следователи исходят из того, что Мадлен нет в живых.

Родители девочки, Кейт и Джерри Маккан, заявили: "Мы никогда не перестанем верить, что нам удастся найти Мадлен, но каким бы ни был результат, нам необходимо знать, что с ней стало, чтобы мы могли обрести покой".