"Искусственное Солнце" запустят в Китае в 2020 году

Китайские ученые заявили, что работают над созданием термоядерного реактора EAST, которое также называют "искусственным Солнцем". К 2020 году он будет полностью готов к запуску, передает Newsweek.

Ученые утверждают, что "искусственное Солнце" будет в 13 раз горячее настоящего.

По планам экспертов, после запуска устройство будет вырабатывать энергию, похожую на ту, которая есть в недрах светила. Устройство намерены ввести в эксплуатацию в 2020 году.

Уточняется, что в случае успеха устройство может приблизить ученых к достижению конечной цели ядерного синтеза: почти безграничной, дешевой чистой энергии.