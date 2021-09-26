Исландия стала первой в Европе страной с преобладанием женщин в парламенте

Коалиция в составе Партии независимости, "Движения левых "зеленых" и Прогрессивной партии отстояла свое большинство в альтинге. Исландия стала первой в Европе страной, в парламенте которой женщин больше, чем мужчин.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Большинство депутатов нового исландского парламента - 33 места, или 52 процента, - составят женщины. Таковы результаты состоявшихся накануне парламентских выборов, оглашенных в в воскресенье, 26 сентября. Тем самым Исландия стала первой страной в Европе, в парламенте которой женщин больше, чем мужчин.

Правящая в Исландии лево-правая коалиция сумела отстоять на выборах свое большинство в альтинге. Три партии, входящие в правительство страны, получат не менее 37 из 63 мест в однопалатном парламенте, сообщил телевизионный канал Исландской национальной службы вещания RÚV после обработки всех протоколов.

Больше всего - 16 мандатов, согласно этим данным, достанется консервативной Партии независимости. Ее лидер, министр финансов и бывший премьер-министр Бьярни Бенедиктссон надеется вновь возглавить правительство, сменив на этом посту Катрин Якобсдоттир. Ее "Движение левых "зеленых" (ДЛЗ), по всей видимости, получит лишь восемь мандатов - на три меньше, чем на выборах в 2017 году.

Третья участница нынешней правительственной коалиции, правоцентристская Прогрессивная партия, получит в альтинге 13 мест. Ее лидер Сигурдур Инги Йоханссон после выборов заявил о "возвращении на первый план" политической сцены. В свою очередь Катрин Якобсдоттир указала, что формирование коалиционного правительства будет "сложным".

Главные темы предвыборной борьбы – здравоохранение и климат

Парламентские выборы в Исландии состоялись 25 сентября, избирательные участки закрылись в 22.00 по местному времени (01.00 мск 26 сентября). Главными темами предвыборной борьбы были здравоохранение и защита климата. Альтинг является одним из старейших парламентов в мире. Для получения парламентского большинства необходимо не менее 32 мандатов из 63.

Предыдущие выборы были проведены досрочно из-за распада правящей коалиции. Правительство Катрин Якобсдоттир - второе с 2008 года, продолжавшее работать до конца легислатурного периода. С 2007 по 2017 годы из-за серии скандалов в Исландии пять раз проводились парламентские выборы.

Рейтинг Якобсдоттир в стране очень высок, отмечает агентство AFP. За четыре года ее работы на посту премьер-министра была реформирована система налогообложения, увеличен бюджет на социальное жилищное строительство и продлен срок отпуска по уходу за ребенком. Кроме того, Исландия без высоких потерь преодолела кризис, связанный с коронавирусом: от пневмонии COVID-19 в стране с 370-тысячным населением скончались 33 человека.