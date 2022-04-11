Испания: обнаружен подпольный музей чучел животных
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Испанская полиция обнаружила подпольный музей с сотнями чучел редких животных, сообщает телеканал Euronews.

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Коллекция, состоящая из более чем тысячи выпотрошенных экспонатов, хранилась в ангаре в городе Бетера — неподалеку от Валенсии. На черном рынке ее стоимость могла бы доходить до 29 миллионов евро, подсчитали специалисты.

Почти половина экспозиции — чучела находящихся под угрозой исчезновения или уже вымерших животных. Среди них, например, сахарский орикс — антилопа, до конца прошлого века населявшая пустыни Северной Африки.

Рядом с ориксами в грозных позах стоят бенгальские тигры, гепарды, рыси, полярные медведи и белые носороги. Коллекцию дополняют 198 слоновьих бивней.

В испанской полиции рассказали, что речь идет о крупнейшем собрании чучел редких животных в стране и одном из крупнейших в Европе.

Владельца музея теперь ждет суд: ему выдвинуты обвинения в контрабанде и в экологических преступлениях.

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