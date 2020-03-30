Испания обогнала Китай по числу инфицированных Covid-19

Более 85,1 тысячи случаев заражения коронавирусом в Испании зарегистрировано с начала распространения пандемии в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на заявления Минздрава королевства.

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По данным испанского ведомства, количество смертей от коронавируса за последние сутки возросло на 812, заболевших — на 6398. Больше всего заболевших в настоящее время фиксируется в Мадриде. В то же время в Китае, по информации государственного комитета по делам здравоохранения КНР, количество инфицированных на 30 марта — 81 470, погибли 3 304 зараженных.

Ранее коронавирус в королевстве зафиксировали у вице-премьера страны и сотрудников аппарата правительства.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.