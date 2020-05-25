Испания с 1 июля отменяет введенное на фоне пандемии коронавируса требование, согласно которому все прибывающие в страну иностранцы должны провести две недели на карантине. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Ранее власти страны уже обещали, что в июле откроют границы для иностранных туристов, однако не уточняли, нужно ли им будет находиться в самоизоляции после приезда в Испанию.

Испания стала одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран. По данным на вечер 25 мая, число заражений коронавирусом в Испании составляет 282 852 случая. С начала пандемии от Covid-19 в стране скончались 28 752 пациентов.