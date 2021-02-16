Испания: рэпера приговорили к тюрьме за оскорбление короля. Он забаррикадировался в университете

Рэпер из Каталонии Пабло Хасель, приговоренный к тюремному сроку за оскорбление короля и полиции в твитах и текстах своих песен, отказывается сдаваться. Он забаррикадировался в здании университета и заявил, что сотрудникам правоохранительных органов придется задержать его силой.

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Хасель был приговорен к девяти месяцам заключения за одобрение терроризма и клевету на корону и испанские государственные институты. Помимо словесных атак в адрес испанской короны, рэпер критиковал действия полиции во время подавления демонстраций за независимость в Каталонии в 2019 году.

После вынесения приговора власти дали музыканту время до прошлой пятницы, чтобы сдаться полиции. Однако в понедельник он зашел в здание университета в городе Льейда на северо-востоке Каталонии и опубликовал в "Твиттере" видео, на котором двери в здание закрыты на замок.

🔴 ATENCIÓ, MOLT IMPORTANT: ENS TANQUEM AL RECTORAT PER EVITAR L'EMPRESONAMENT DE PABLO HASÉL ❗❗ 🔺@PabloHasel està amb nosaltres tancat. Tothom al Rectorat ❗❗( Plaça Victor Siurana) pic.twitter.com/AFuPnZ35ma — Llibertat Pablo Hasel (@LlibertatHasel) February 15, 2021

В здании университета рэпер находится со сторонниками, их около 20 человек. 12-го февраля он выложил в Твиттере свой манифест. "Сегодня это я, а завтра можешь быть ты, — написал он. — Речь идет о нашей свободе". "Мы не знаем, когда они придут — через полчаса или через несколько дней", — сказал музыкант агентству Reuters.

В одном из своих твитов рэпер выражает поддержку находящейся в заключении Виктории Гомес из запрещенной марксистской группы Grapo. Кроме того, он обвиняет испанского короля Фелипе VI и его отца Хуана Карлоса, бывшего монарха, в нескольких преступлениях.

Настоящее имя рэпера — Пабло Ривадулла Дуро. Он давний сторонник независимости Каталонии.

В 2018-м по схожим статьям в Испании был приговорен другой рэпер, Valtònyc. Он получил три с половиной года, но бежал в Бельгию. В Испании он находится в розыске.

Испания: проблемы со свободой слова

Джеймс Бэдкок, Мадрид

Если решение суда в отношении Пабло Хаселя в конце концов будет выполнено, он станет самым известным за последние годы в Испании заключенным, которого отправили за решетку за выражение мнения. Но его дело — одно из многих.

По статье о "прославлении терроризма" проходили и проходят еще несколько артистов и блогеров. Определение этого преступления настолько широкое, что даже попытка оправдания очень давнего теракта может привести к обвинению.

В 2018 Верховный суд Испании подтвердил приговор по этой статье в отношении рэпера Valtònyc. Он в своих текстах грозил королю петлей, а правым политикам — пулей.

Годом раньше пользователь "Твиттера" Кассандра Вера была приговорена к сроку за шутку об убийстве в 1973 году помощника генерала Франко, Луиса Карреро Бланко, баскскими боевиками. Ее оправдали по апелляции.

Власти пообещали пересмотреть закон, по которому были вынесены эти приговоры. Определение преступлений, связанных с языком ненависти, может показаться сухим юридическим вопросом. Но появление на улицах испанских городов множества граффити в поддержку Хаселя показывает, что для местной молодежи речь идет о свободе.